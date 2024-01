Vite compris le 30 janvier

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le coup de grâce pour Evergrande ! • La juge Linda Chan a annoncé ce lundi, la liquidation judiciaire du géant immobilier chinois. Un liquidateur va donc prendre en charge la filiale hongkongaise d’Evergrande. « (Considérant) l’absence évidente de progrès de la part de l’entreprise dans la présentation d’un plan de restructuration viable […] j’estime qu’il est approprié que le tribunal rende un jugement de liquidation de l’entreprise », a déclaré la juge. Pourtant, la direction d’Evergrande semble vouloir minimiser cette décision, rappelant au passage que sa filiale hongkongaise était indépendante. L’entreprise s’efforce alors de garder la face et tente de maintenir la stabilité de ses opérations dans le reste de la Chine. Mais les investisseurs ne s’y méprennent pas, le cours d’Evergrande a chuté de 20 % avant d’être gelé. Le cabinet d’analyse China Beige Book a même qualifié le promoteur de « coquille vide ».

La hausse de faux billets en Europe • Fausses coupures, mais vraie plaie ! La BCE vient d’annoncer que le nombre de faux billets en euros saisis dans l’UE s’élevait à environ 467 000 en 2023. Une augmentation de 24 % sur un an ! Ce sont majoritairement les billets de 20 et 50 euros qui sont les plus trafiqués. La proportion par rapport aux vrais billets reste tout de même très anecdotique avec, en moyenne, 16 billets contrefaits pour un million d’authentiques. Les systèmes de sécurité renforcés sur les nouvelles coupures en circulation depuis 2013 permettent d’éviter une trop grande propagation.

Nestlé Waters passe aux aveux • Le numéro un de l’eau minérale fait amende honorable. Il vient d’annoncer que, jusqu’en 2021, les eaux des marques Perrier, Vittel, Hépar et Contrex étaient traitées par ultra-violets et filtrées au charbon actif. Or, il s’agit de procédés interdits pour les eaux minérales, qui doivent être naturellement potables. Nestlé Waters reconnaît avoir « perdu de vue l’enjeu de conformité réglementaire » mais assure qu’aujourd’hui, ses eaux respectent bien les règles.

Holcim : scission, introduction et explosion • C’est une histoire en trois temps. Le cimentier suisse Holcim vient d’annoncer son intention de scinder ses activités entre Europe et Amérique du Nord. Les actions outre-Atlantique seront donc introduites indépendamment à la Bourse de New York. Le groupe envisage d’ailleurs une valorisation d’environ 30 milliards de dollars. Et que de bonnes nouvelles récompensées à la Bourse de Zurich ! Hier, le titre d’Holcim s’envolait à 4 %. Une de ses meilleures performances depuis 2022.

Encore moins de bio • Le marché du bio a continué sa chute en 2023. Sur les six premiers mois de l’année, le secteur enregistre une baisse de 2,7 % de son chiffre d’affaires, alors même que l’inflation aurait dû le maintenir dans le positif. En volume, le marché du bio recule aussi, cette fois-ci d’environ 10 %. L’appétit des Français pour les produits bio s’amenuise à mesure que leur pouvoir d’achat rétrécit.

crédits : shutterstock