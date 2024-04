Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le paradoxe des seniors • Les seniors sont compétents. 76 % des salariés interrogés pendant l’étude de Review Jobs le pensent. Ils sont plus soigneux. Encore une fois, c’est l’avis de 69 % des salariés. Ils sont précieux. 59 % des interrogés du panel estiment d’ailleurs qu’en recruter davantage serait positif. Pourtant, au moment de lancer une campagne de recrutement, 38 % des cadres continuent de les éviter. Leur manque de connaissances sur les nouvelles technologies serait d’ailleurs le frein principal. Pourtant, l’étude révèle aussi que les seniors ont de meilleures capacités dans ce domaine que l’on pourrait le penser. Ils pâtissent alors de préjugés infondés.

Le Sénat dit oui pour favoriser le réemploi des véhicules ! • Tout part d’un triple constat. Déjà, la prime à la conversion (PAC) conduit à la destruction de nombreux véhicules pourtant en état de fonctionner. Aussi, 13,3 millions de Français rencontrent des difficultés d’accès à la mobilité. Enfin, les garages solidaires (des structures associatives qui proposent un ensemble de services pour favoriser l’accès à la mobilité) n’ont accès qu’à un gisement réduit de véhicules, souvent anciens et polluants. Au regard de tout cela, le Sénat s’est prononcé en la faveur de la récente proposition de loi déposée par Joël Labbé. Elle vise à mettre à disposition des autorités organisatrices de la mobilité certains des véhicules éligibles à la PAC. Le tout pour leur permettre d’instituer des services de mobilités solidaires, notamment par l’intermédiaire de garages solidaires.

Ensol : plus haut, c’est le soleil ! • La start-up Ensol a dépassé le million d’euros de chiffre d’affaires en seulement quatre mois d’activité. Fondée en juillet 2023 à Toulon (83), la jeune entreprise spécialisée dans les panneaux solaires pour particuliers en France connaît une croissance exceptionnelle. Vertigineuse même. Dans un contexte de hausse généralisée de l’électricité en France, cette suntech s’est faite une place de choix dans le secteur de l’autoconsommation. Et les ambitions fourmillent : en 2024, 30 nouveaux collaborateurs devraient rejoindre l’aventure pour soutenir le développement de l’entreprise.

Le parcours Sirius à Paris pour la rentrée 2024 • Le parcours Sirius, un dispositif gratuit et unique en France, propose une année de renforcement transdisciplinaire aux bacheliers professionnels. L’idée ? Leur redonner confiance et optimiser leurs chances de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur. Une vingtaine d’étudiants ont déjà suivi ce programme à Nantes. Et pour la rentrée prochaine, le Parcours Sirius lancera sa toute première promotion parisienne, au sein des locaux d’Audencia. Les professeurs de l’une des meilleures écoles de communication française viendront ainsi dispenser des cours à ces jeunes en quête de reconversion.

La transmission d’entreprise au féminin • Selon une étude de Transmission Lab en collaboration avec la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur, les femmes appréhenderaient avec plus de sérénité la transmission de leurs entreprises. En bref, quand les femmes pensent qu’une « nouvelle vie » s’offre à elles, les hommes, eux, sont plus pessimistes. Elles sont aussi plus enclines à laisser le nouveau propriétaire mettre sa patte et prendre des initiatives. Le tout au service d’une transition plus harmonieuse. C’est cela, la transmission d’entreprise au féminin !

crédits : shutterstock