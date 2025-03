Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’édition 2025 des Trophées Optimistes d’ÉcoRéseau Business se déroulera le jeudi 20 mars au siège de la CCI Paris Île-de-France.

Plutôt que de se fondre dans le moule, certains entrepreneurs ont décidé d’agir et de lutter, à leur échelle, contre l’un des multiples travers de notre société. Environnement, égalité, diversité, transmission… ce Trophée Initiative positive met à l’honneur des convaincus et des engagés, en quête d’évolutions sociétales.

Nicolas Chabanne, pour « C’est qui le patron ?! »

Ce qui l’a mené à emprunter la voie de l’entrepreneuriat ce sont avant tout des convictions profondes. Il y a quinze ans, Nicolas Chabanne était porte-voix du monde agricole dans la confrérie de la fraise à Carpentras. En 2014, il lance l’initiative Les Gueules cassées pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Deux ans plus tard, il fonde « C’est qui le patron ?! ». L’objectif ? Permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier en les faisant travailler main dans la main avec les consommateurs. La marque s’est fait connaitre pour sa brique de lait, dont l’aspect révolutionnaire est de fixer le prix directement avec les producteurs. La plate-forme a mené une étude auprès de 59 producteurs, grâce à « C’est qui le patron ?! », leur chiffre d’affaires a été multiplié par 2,1 et leur niveau de stress réduit de moitié. Dans un contexte agricole difficile, « C’est qui le patron ?! » insuffle l’espoir d’une consommation durable et solidaire.

Artus, pour Un p’tit truc en plus

C’était le film à voir en 2024. Avec plus de 10 millions d’entrées au cinéma, le premier long-métrage d’Artus, Un p’tit truc en plus, met le sujet du handicap sur le devant de la scène, sous fond d’humour et de tendresse. Et ça fait du bien ! Début 2025, le comédien et réalisateur a annoncé la création de sa fondation éponyme, dédiée à la construction et à la gestion de maisons de vacances adaptées à l’accueil de personnes atteintes d’un handicap mental. À travers la création de sa fondation Un p’tit truc en plus, Artus affiche sa volonté d’aménager des lieux chaleureux, à l’opposé des structures médicalisées que l’on trouve aujourd’hui. Le comédien a déjà réuni 300 000 euros auprès des producteurs et distributeurs du film qui serviront à financer la première maison. Et ça, c’est un GRAND truc en plus !

Julia Néel Biz, pour Teale

Pour Julia Néel Biz, à chaque problème sa solution ! En 2018, alors salariée, l’ancienne étudiante de l’Essec perd un proche. Elle s’aperçoit à quel point l’entreprise n’est pas adaptée pour accompagner les salariés endeuillés, et plus généralement pour soutenir ses collaborateurs sur le plan psychique. En effet, 30 % des salariés ont déjà envisagé de quitter leur entreprise pour préserver leur santé mentale. De là nait Teale, une plate-forme dédiée à la santé mentale des collaborateurs en entreprise. Teale propose une approche intégrée et prédictive. La plate-forme s’appuie sur la technologie et les sciences cognitives et comportementales, pour prévenir les risques liés à la santé mentale avec un accompagnement collectif et des actions adaptées. La santé mentale, grande cause nationale qui nécessite des réponses concrètes !

Olivier Goy, pour « Les invincibles »

Le 8 décembre 2020, Olivier Goy, cofondateur de la fintech October apprend qu’il est atteint de la maladie de Charcot. Cette maladie neurodégénérative incurable paralyse progressivement les muscles. Passé le choc de la nouvelle, son âme d’entrepreneur reprend le dessus. En juin 2023, il fonde le collectif « Invincibles » avec deux autres hommes touchés également par la maladie. Cette organisation à but non-lucratif a pour objectif de trouver des financements pour la recherche et de mettre en place des œuvres sociales. Face à la maladie, Olivier Goy oppose une seule réponse : sourire, toujours ! Fin 2024, il publie un livre avec la journaliste Anne Fulda, intitulé Invincible, derrière le sourire le combat d’une vie. Une ode à la vie.

