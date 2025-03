Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’édition 2025 des Trophées Optimistes d’ÉcoRéseau Business se déroulera le jeudi 20 mars au siège de la CCI Paris Île-de-France.

La réussite, c’est souvent un pari sur l’avenir, nombre d’entrepreneurs l’ont bien compris. Leur entreprise ou start-up sont soit pionnières au sein d’un secteur nouveau et prometteur, soit elles ont révolutionné un marché jusque-là endormi… le Trophée Entreprise de l’année distingue une innovation marquante et viable, qui a su séduire son marché et, souvent, les investisseurs.

Groupe Duval

L’entrepreneuriat c’est une affaire de famille. Ce n’est pas Éric Duval qui dira le contraire ! Le fondateur et président du groupe s’est entouré de ses deux enfants, Pauline Boucon Duval, directrice générale adjointe, et Louis-Victor Duval, directeur général adjoint, pour diriger son entreprise. Si l’immobilier reste le secteur historique du groupe, l’entreprise a diversifié ses activités en quelques années : promotion immobilière, gestion de golf, micro-finance, assurances, transition énergétique, distribution spécialisée… En seulement 30 ans, le Groupe Duval, qui réalisait un chiffre d’affaires global de 1 milliard d’euros en 2023, s’est imposé comme un acteur majeur des métiers de l’immobilier en France et à l’international. Une réussite qui se partage en famille !

LinkedIn France

A-t-on encore besoin de présenter LinkedIn ? Plate-forme de recrutement à l’origine, devenue aujourd’hui un véritable réseau social professionnel, LinkedIn rassemble plus d’un milliard de membres, répartis dans 200 pays et régions dans le monde. Lancée en 2016, la plate-forme de formation LinkedIn Learning permet aux utilisateurs d’accéder à des milliers de cours en ligne pour rendre leur profil plus attractif sur le marché du travail. En France, la plate-forme comptabilisait plus de 33 millions de membres début 2025. Le succès de la filiale française, le réseau professionnel le doit en grande partie à Fabienne Arata-Camps, country manager LinkedIn France. En 2024, le chiffre d’affaires (CA) de LinkedIn était de plus de 16,3 milliards de dollars. Un CA qui ne cesse de grimper chaque année.

Pennylane

Depuis une levée de fonds de 40 millions d’euros en 2022, elle compte parmi les 30 licornes françaises. Pennylane c’est l’histoire d’une ascension fulgurante. La plate-forme de gestion financière voit le jour en 2019, il y a six ans seulement. L’aventure démarre avec sept amis : Alexandre Roquoplo, Arthur Waller, Edouard Mascré, Félix Blossier, Quentin de Metz, Tancrède Besnard et Thierry Déo, et une passion partagée pour la finance et la fibre entrepreneuriale. Aujourd’hui, Pennylane c’est plus de 500 collaborateurs et 8 000 utilisateurs au sein de 1 500 entreprises. Le 3 octobre 2024, la start-up a annoncé avoir fait l’acquisition de la jeune pousse Billy, qui développe des connecteurs pour logiciels dans la comptabilité, l’e-commerce, la gestion de trésorerie et la relation client. L’entreprise a été désignée start-up de l’année en Île-de-France du prix de l’Entrepreneur de l’année 2024 organisé par EY.

EDG

Si l’on devait résumer l’état d’esprit de Vincent Kingbeil, fondateur d’European Digital Group (EDG), ce serait « l’union fait la force ». La valeur partage est au cœur de son projet entrepreneurial. Après avoir co-fondé Ametix en 2011, une agence de conseil en stratégie digitale, l’ancien avocat créé EDG en 2019 pour aller un cran plus loin : l’accélération digitale. En 2023, le groupe comptait une trentaine de filiales, réalisait un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros et comptait 2 500 clients dont 70 % d’entreprises du CAC 40. Encourager les synergies, c’est toute l’ambition d’EDG ! En rachetant, entre autres, l’entreprise espagnole Garaje de Ideas en septembre 2024, le groupe affiche sa volonté d’étendre son influence à l’étranger. L’objectif pour 2030 ? Atteindre le milliard d’euros de CA !

