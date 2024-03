Hotel & Restaurant Meetings est un salon one to one meetings dédié aux professionnels pour favoriser la rencontre directe entre Top-Décideurs et Exposants par le biais de rendez-vous d’affaires pré-organisés dans une ambiance décontractée. Vous êtes intéressé ? Rendez-vous les 19,20 et 21 de ce mois-ci au Palais des Congrès et des Festivals de Cannes.