Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 27 mai

> Journée nationale de la Résistance

Mardi 28 mai

> Drive to zero 2024



événement européen Découvrez le granddes décideurs publics et privés engagés pour la mobilité zéro carbone les 28 et 29 mai 2024, à l’Hippodrome de Longchamp à Paris. Au programme, un premier rendez-vous professionnel mettant en action et en relation les acteurs publics et les entreprises, pour répondre aux enjeux du déploiement de la mobilité décarbonée.

Mercredi 29 mai

> Teratec Forum 2024



Le Forum Teratec c’est avant tout des opportunités d’information, de formation et de réseautage, en présentiel et en digital. Rendez-vous incontournable, le Forum TERATEC est un évènement majeur en France et en Europe qui regroupe les meilleurs experts internationaux du HPC, de la Simulation et du Big Data.

> La journée qui fait boom !



Rendez-vous le mercredi 29 mai 2024 de 14 h à 23 h, à l’Élysée Montmartre à Paris. Venez rencontrer et intégrer la communauté Moovjee qui vous accompagnera tout le long de votre aventure entrepreneuriale ! Rencontrez votre mentor, vos futurs associés, d’autres jeunes entrepreneurs comme vous, des grandes entreprises dont les collaborateurs sauront trouver des réponses à toutes vos questions techniques, mais également des potentiels financeurs et/ou investisseurs.

Jeudi 30 mai

> Operating partners day 2024



Sous le thème « Les nouveaux leviers pour sécuriser la croissance et la rentabilité des entreprises », cette seconde édition sera l’occasion, à un moment critique du cycle économique, de partager les « best practices » et les meilleures stratégies pour générer de la valeur et de la croissance, ainsi d’anticiper les futures tendances sociétales et environnementales au travers de témoignages et de moments de rencontre et de networking.

Vendredi 31 mai

> Le Forum de l’entrepreneuriat 2024



Cette année, le Forum de l’Entrepreneuriat est construit autour de 4 villages. Ils vous permettront d’identifier et rencontrer plus facilement les acteurs de l’entrepreneuriat selon votre besoin ! N’attendez plus, choisissez votre village : Démarrage, Prévisions financières, Finalisation, Début d’activité.

Samedi 1er juin

> Franceinfo fête ses 37 ans !

C’est en effet le 1er juin 1987 que Franceinfo, la radio publique d’information en continu est lancée en France !

Dimanche 2 juin

> Journée mondiale pour un Tourisme Responsable et Respectueux