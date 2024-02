Tabac, lessive, retraite… Ce qui change au 1er mars !

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Mars s’est fait attendre un jour de plus, mais il est enfin là. Et avec lui viennent nombre de changements qui affecteront directement notre quotidien.

On va durcir les règles du chômage, supprimer quelques super-promos, rogner les pensions de retraite. Le mois de mars apporte son lot de changements, pas toujours très bien accueillis par les Français. Tour d’horizon.

Oubliez les super promos sur la lessive, le déodorant et les produits ménagers

À partir du 1er mars, les produits d’entretien ménagers et d’hygiène ne pourront plus faire l’objet de promotions trop importantes. La réduction maximale autorisée est de 34 %.

Jusqu’alors, les grands distributeurs pratiquaient parfois des offres alléchantes. Dans les rayons, les packs de lessives étaient souvent bradés jusqu’à -60 % ou faisaient l’objet de fameuses offres « 2 achetés 1 offert ».

La loi Descrozaille – du nom du député Renaissance, Frédéric Descrozaille – vient réguler tout cela. Votée il y a un an, elle vise à protéger les producteurs de lessives et d’autres produits ménagers des éventuelles pressions qu’ils pourraient subir de la part des hypermarchés pour abaisser leur prix.

Le prix du tabac va encore augmenter

C’est un marronnier. Selon un arrêté publié le 9 février au Journal Officiel, les prix de certains paquets de cigarettes vont encore augmenter. Cette hausse concerne en premier lieu les fumeurs de Vogue, Lucky Strike, Winfield, Winston ou encore Philip Morris. Les prix oscilleront entre 50 et 75 centimes.

Cette nouvelle augmentation s’inscrit dans le souhait du gouvernement de passer le paquet de cigarettes à 13 euros d’ici à 2026.

Le RSA conditionné prend de l’ampleur

La réforme du gouvernement Macron sur le RSA conditionné à 15 heures de travail par semaine suit son cours. Depuis aujourd’hui, 29 départements supplémentaires mettent en place cette mesure. Voilà qui porte le total de territoires concernés à 47 pour le moment. Pour rappel, l’exécutif souhaite généraliser le RSA conditionné à l’ensemble du pays d’ici à 2025.

Le montant des pensions de retraites revu

Cela concerne les retraités affiliés au régime de l’Agirc-Arrco. Pour eux, les nouveaux taux de prélèvements obligatoires s’appliquent à partir d’aujourd’hui.

Concrètement, si votre nouveau taux a augmenté, une régularisation devrait s’effectuer en mars lors du paiement de la prochaine retraite. Le montant de la pension diminuera du fait de la prise en compte des prélèvements sociaux applicables en 2024 et de la régularisation des mois de janvier et février. À l’inverse si votre nouveau taux est plus faible, le montant de votre retraite devrait augmenter ce mois de mars.

Fin de la validité des tickets-restaurant de 2023, et plus qu’un mois pour le chèque énergie

Il est grand temps de tourner la page de 2023 ! Et pour ce faire, les tickets-restaurant distribués par les entreprises périment aujourd’hui. Il est toutefois toujours possible de les donner à des associations.

Et pour ce qui est du chèque énergie versé en avril 2023, il ne vous reste plus qu’un mois pour l’encaisser avant d’en perdre les avantages (en moyenne 149 euros). Celui pour l’année 2024 sera prochainement envoyé par courrier aux ménages concernés.