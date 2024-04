Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Mardi 2 avril

> Paris Museum Week



La 28e édition du Salon International des musées, des lieux de culture et de tourisme (SITEM) se tiendra, cette année, au Carrousel du Louvre les 3 et 4 avril. Cette édition sera ainsi marquée par de nombreuses nouveautés telles que : un nouveau format du salon sur 2 jours et plus de 170 exposants originaires de 11 pays. De plus, cette année, les principales institutions et associations du secteur seront également présentes pour échanger avec les visiteurs.

Mercredi 3 avril

> Go Entrepreneurs Paris



Cette année encore, Go Entrepreneurs est l’événement phare pour donner aux entrepreneurs les outils indispensables pour développer leurs projets ! Alors, si vous souhaitez préparer votre avenir et prendre votre destin en main, et ce, quel que soit l’avancement de votre projet, profitez de ces 48 heures pour venir rencontrer celles et ceux qui ont sauté le pas.

> Salon du Patrimoine Immobilier



Le RDV des professionnels des actifs immobiliers revient pour une seconde édition ! En effet, le Salon du Patrimoine Immobilier a de nouveau pour objectif de rassembler, pendant deux jours à Paris, tout l’écosystème de l’immobilier spécifiquement lié à la gestion de patrimoine. Avec donc une zone d’exposition et d’échanges, quatre conférences plénières et un programme d’ateliers, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour répondre aux besoins et interrogations de vos clients !

Jeudi 4 avril

> Carrefour de l’IA pour tous



Vous souhaitez avoir une vision panoramique de cette révolution en marche que représente l’IA ? Vous voulez saisir l’étendue des possibilités pour votre métier ? Comundi vous propose ce carrefour d’une journée, entièrement à distance, avec au programme : 6 conférences plénières, 5 ateliers et 5 retours d’expérience.

Vendredi 5 avril

> La matinée du SNPTV



SNPTV Le 5 avril, levous convie à une matinée exceptionnelle au Théâtre du Rond-Point. Soyez donc au cœur des réflexions qui façonnent l’avenir de nos médias ! Pour cela, les enjeux majeurs de la question, des regards croisés et débats exceptionnels vous attendent. Au sommaire : l’impact et l’importance cruciale de la télévision, dans un paysage audiovisuel en pleine mutation, la création et l’attention publicitaire : les nouveaux défis à relever et bien d’autres thèmes…

Samedi 6 avril

> Journée mondiale du sport pour le développement et la paix

Dimanche 7 avril

> 76 bougies pour l’OMS en cette journée mondiale de la santé !



Lors de la création de l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1945, les diplomates réunis songent à créer une organisation mondiale de la Santé (OMS). Celle-ci entre par la suite en vigueur le 7 avril 1948. Jour durant lequel nous célébrons d’ailleurs chaque année la journée mondiale de la Santé.

Lundi 8 avril

> Il y a 78 ans, EDF était créée…



Au milieu des années 1930, plus d’un millier d’entreprises privées sont en charge de la production, du transport et de la distribution d’électricité. Alors, au sortir de la guerre, le Conseil National de la Résistance (CNR) vote pour la nationalisation. Ainsi émerge une entreprise unique en charge de l’électricité. C’est alors que le 8 avril 1946 EDF voit le jour.