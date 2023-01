EcoRéseau Business

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les progrès technologiques s’accompagnent d’une évolution des besoins des consommateurs. C’est particulièrement vrai dans le secteur des étuis et coques pour téléphones portables, où les clients recherchent en permanence des étuis élégants et protecteurs pour protéger leurs appareils coûteux. D’ici 2030, le marché des étuis pour téléphones portables aura radicalement changé par rapport à ce qu’il est aujourd’hui. Jetons un coup d’œil à certains des principaux changements que nous observons dans ce secteur en pleine évolution.

Nouveaux besoins des consommateurs

Les téléphones devenant de plus en plus chers et perfectionnés, les consommateurs recherchent des coques de protections capables de protéger leur investissement tout en s’adaptant à leur style personnel. Le dernier iPhone est un exemple parlant: lorsque vous mettez plus de 1000 euros dans votre smartphone, vous voulez absolument qu’il soit protégé par une coque spécifique iPhone 14 ou une coque iPhone 13 parfaitement adaptée au format du téléphone lui-même, mais vous exigez aussi que cette coque soit robuste et totalement antichoc. Une protection d’écran est la plupart du temps nécessaire. En plus d’être esthétiquement attrayants, les étuis doivent être suffisamment durables pour résister aux chutes et aux chocs. Nous constatons également une augmentation de la demande de coques multifonctionnelles avec des capacités de stockage ou de chargement intégrées.

Concurrence et design

Les nouvelles demandes des clients s’accompagnent de nouveaux concurrents qui se disputent de nouvelles parts de marché. En réponse, les entreprises établies doivent passer à la vitesse supérieure en créant des concepts et des caractéristiques plus innovantes pour rester compétitives. L’accent sera probablement mis sur des éléments de conception plus créatifs, tels que les matériaux et les textures uniques, qui favorisent le ‘grip’ et la prise en main, voire les conceptions imprimées en 3D, qui font de chaque étui une pièce unique. Les coques personnalisées ont également le vent en poupe depuis quelques années et continuent de progresser.

Coques de protection pour iPhone 13, 14 et bientôt 15 !

En plus d’offrir une protection contre l’usure quotidienne, les étuis de téléphone devront également suivre les dernières avancées technologiques d’Apple, qui sort de nouveaux modèles presque chaque année. Avec les rumeurs d’un prochain iPhone 15 à l’horizon, les entreprises du secteur devraient commencer à se préparer dès maintenant en concevant des étuis de protection capables de s’adapter aux fonctionnalités intelligentes de ces nouveaux modèles, comme les écrans pliables ou les capacités de réalité augmentée. Le secteur des étuis pour téléphones évolue constamment au fil des ans, et 2023 ne fera certainement pas exception à la règle ! Avec des consommateurs qui exigent des niveaux de protection sans cesse plus élevés, du style et des fonctionnalités plus avancées que jamais, une concurrence qui s’intensifie et les nouveaux iPhones d’Apple qui inondent le marché, les entreprises doivent améliorer leur jeu si elles veulent survivre dans ce secteur hautement concurrentiel. Pour rester en tête de la concurrence en 2023, les entreprises doivent se concentrer avant tout sur des éléments de conception innovants ainsi que sur des caractéristiques de protection capables de suivre les dernières avancées technologiques d’Apple. Il sera passionnant de voir quelles entreprises se hisseront au-dessus de toutes les autres !