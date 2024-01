Temps de lecture estimé : 1 minute

Le monde du travail est de plus en plus concerné par des changements liés à la transition écologique. Ce mouvement est porté par l’engagement des salariés. Un récent sondage de l’Institut CSA pour l’Agence de la transition écologique (Ademe) montre que 8 salariés sur 10 choisiraient de rejoindre une entreprise respectueuse de l’environnement à offre équivalente. En même temps, dans le monde du travail des initiatives de sensibilisation écologique ne cessent d’émerger.

Une intéressante étude sociologique ECOTAF menée par le Collège des directeurs du développement durable, Entreprises pour l’environnement, l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises et Action for Market Transformation en partenariat avec l’Ademe analyse la mobilisation écologique des salariés en entreprises.

Un mouvement qui doit être renforcé

Déploiement d’écogestes, ateliers, parcours de formation, plates-formes digitales et réseaux de salariés, l’étude détaille leur potentiel et les actions concrètes à mettre en œuvre pour les adapter dans l’entreprise. C’est le cas par exemple de l’atelier « 2 tonnes » qui se traduit par un jeu de rôle pour atteindre l’objectif de n’émettre plus que deux tonnes équivalent CO 2 par personne et par an en 2050 au lieu de 9 tonnes actuellement. Favoriser aussi la formation qui permet aux employés de monter en compétence et créer des projets innovants à impact social et environnemental.

Bien évidemment, ce mouvement demande à être renforcé et soutenu car cette mobilisation ne suffira pas à elle seule à modifier l’univers du travail. Elle ne concerne aujourd’hui qu’une minorité d’entreprises, et des salariés qui appartiennent à certaines catégories.

L’engagement écologique change le rapport au travail, nourrit la quête de sens et renforce l’attachement à l’entreprise. Il contribue de fait à lutter contre le sentiment d’éco-anxiété de plus en plus répandu, aujourd’hui chez les salariés qui ne se voient plus seulement comme des travailleurs, mais comme des acteurs dont les choix contribuent à façonner la transformation écologique. Les écotafeurs en sont la manifestation de ce phénomène salutaire qui fait bouger les rapports de force internes en faveur d’une accélération de la transition écologique de la sphère productive.