Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental par… Ezzedine El Mestiri !

Pas de pause contre le réchauffement climatique ! • La deuxième édition du baromètre mondial de la transformation écologique d’Elabe pour Veolia nous offre un aperçu de la compréhension des conséquences du dérèglement climatique. Face au défi climatique, c’est le besoin de protection qui motive notre volonté d’agir. 68 % des Français (66 % à l’échelle mondiale) sont convaincus que l’inaction coûtera plus cher que l’action écologique. 66 % d’entre nous (64 % sur le plan mondial) se sentent vulnérables à un risque sanitaire engendré par le dérèglement climatique. « Alors que des voix s’élèvent dans de nombreux pays pour appeler à une pause écologique, ce baromètre révèle une opinion publique mondiale majoritairement convaincue que l’inaction coûtera plus cher à l’humanité que les investissements nécessaires à la transition écologique. Sur tous les continents, les populations redoutent une dégradation de leurs conditions de vie et craignent de tomber malade à cause des pollutions », note Bernard Sananès, président du cabinet d’études et de conseil Elabe.

Décès liés à la chaleur • Des nouvelles données publiées conjointement par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le service Copernicus sur le changement climatique ont confirmé que l’année 2023 était la plus chaude ou la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée en Europe. C’est l’année record des chocs climatiques qui ont provoqué des perturbations et des souffrances pour des millions de personnes avec des inondations généralisées et de graves vagues de chaleur. Entre 55 000 et 72 000 personnes sont mortes lors des vagues de chaleur en 2003, 2010 et 2022. La mortalité liée à la chaleur a augmenté d’environ 30 % au cours des vingt dernières années.

La biodiversité collaborative • L’application INPN Espèces nous permet de participer aux découvertes et à l’inventaire des espèces de la faune et de la flore. En un simple clic, nous pouvons connaître les espèces proches de chez nous. Avec une photographie et des indications de lieu, date et groupe simple, il est possible de recevoir une réponse d’un des 328 spécialistes directement sur notre smartphone. Depuis 2018, selon l’Office français de la biodiversité (OFB), 28 000 personnes ont partagé près d’un million d’observations. 1 023 observations par jour en moyenne. Ce qui a permis d’identifier près de 19 000 espèces. L’objectif est de sensibiliser le public, compléter les cartes de répartition des espèces, détecter et suivre la présence d’espèces introduites sur le territoire.

Des jeans contre la savane ! • Dans une enquête intitulée « Crimes de mode. Les géants européens liés au scandale du coton brésilien », l’organisation britannique Earthsight dénonce la déforestation de la forêt de Cerrado au Brésil où la culture intensive du coton sert à la fabrication des jeans d’Inditex, propriétaire de Zara, numéro un mondial de l’habillement, et de H&M. Les champs de coton contribuent à la disparition de la savane, précieux puits de dioxyde de carbone, qui couvre plus de 1,5 million de kilomètres carrés. En 2021, l’association avait déjà enquêté sur le bois non écologique utilisé par Ikea et le label FSC, censé garantir une gestion durable des forêts.

crédits : shutterstock