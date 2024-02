Temps de lecture estimé : 2 minutes

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’isolement, c’est-à-dire la douleur liée au fait de ne pas se sentir en lien avec autrui, est très répandu à travers le monde.



La Fondation de France vient de publier sa 13e étude annuelle sur les solitudes. En 2023, 12 % des Français se trouvent en situation d’isolement total, et une personne sur trois n’a aucun ou qu’un seul réseau de sociabilité. « Une personne est isolée lorsqu’elle ne rencontre pas physiquement les membres de 5 réseaux de sociabilité : le travail, la famille, les relations amicales ou professionnelles et le milieu associatif », explique Séverine Dessajan, chercheuse au centre des recherches sur les liens sociaux (Cerlis).

Parmi les personnes qui se sentent régulièrement seules, 32 % disent qu’elles souffrent beaucoup de cette situation. Cela touche prioritairement des personnes modestes, isolées dans les zones rurales et les quartiers défavorisés. En effet, la géographie de la solitude se calque sur celle de la précarité. Par exemple, les personnes sans emploi, sont deux fois plus concernées par l’isolement que la moyenne de la population. L’inflation en est un facteur aggravant. 7 personnes sur 10 déclarent avoir réduit leurs activités extérieures en raison de la cherté de la vie.

Quels lieux fréquentent le plus les personnes seules ?

La solitude est perçue particulièrement le mois de juillet durant lequel un quart de la population déclare se sentir régulièrement seule. Ce sentiment est encore plus répandu chez les jeunes qui sont 45 % à l’exprimer en été. La perte du lien scolaire et l’impossibilité de partir en vacances aggravent l’isolement.

L’étude porte un éclairage sur les lieux dans lesquels les personnes seules se rendent régulièrement. Les centres commerciaux (52 %) et les marchés ou commerces de centre-ville (42 %)sont les plus fréquentés. Viennent ensuite les espaces naturels (forêt, plage, montagne) avec 41 % de fréquentation. Plus que d’autres, dans ces lieux, ouverts et gratuits, il est plus aisé de se promener seul.

Être seul, un grave danger pour la santé

Sortir de l’isolement par le fait de pratiquer une activité est un facteur favorable pour créer des liens. C’est le cas des associations et des équipements sportifs, où respectivement 43 % et 37 % des personnes déclarent avoir noué des relations.

Nous vivons dans une société fortement communicante mais en manque de liens et rencontres dû à la dissolution des lieux classiques de sociabilité. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’isolement, c’est-à-dire la douleur liée au fait de ne pas se sentir en lien avec autrui, est très répandu à travers le monde. La solitude a de graves conséquences sur la santé et le bien-être. Les personnes qui n’ont pas suffisamment de liens sociaux étroits sont davantage exposées au risque d’accident vasculaire cérébral, d’anxiété, de dépression, de suicide et bien d’autres maladies.