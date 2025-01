Temps de lecture estimé : 2 minutes

Faut-il rappeler que les médias ont un rôle à jouer dans la perception et la compréhension des crises climatiques ?

Selon le nouveau baromètre La Croix – Verian – La Poste sur la confiance des Français dans les médias, 66 % d’entre nous attendent des médias qu’ils les informent sur ce qui se passe ailleurs en France ou dans le monde et 58 % qu’ils les aident à mieux comprendre et à se faire leur opinion sur le monde d’aujourd’hui.

Nous sommes 82 % à éprouver de la fatigue ou du rejet face à l’actualité et 62 % à nous méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité. Un chiffre inquiétant, en hausse de 5 points depuis 2023 et de 8 points depuis 2022. L’ère de la suspicion et du doute à l’égard des journalistes et de leur indépendance vis-à-vis des sphères politiques et économiques a encore des beaux jours devant lui ! Malgré un intérêt appuyé pour l’actualité, la confiance dans le système médiatique continue de s’éroder, tandis que le sentiment d’être exposé à la désinformation ne cesse de progresser.

L’écologie passe toujours au second plan

Ce baromètre montre que les médias ne soulignent pas assez les enjeux économiques et sociaux liés au changement climatique. 41 % de citoyens veulent davantage de sujets environnementaux et 69 % pensent que les médias ne parlent pas assez des solutions ou des raisons d’espérer. 43 % trouvent que les journalistes exagèrent les conséquences du changement climatique. Pourtant, notre intérêt pour l’actualité écologique bondit d’année en année. 45 % jugent que le dérèglement climatique et ses conséquences est un sujet bien traité par les médias.

En novembre 2024, un consortium d’organisations a lancé l’Observatoire des médias sur l’écologie qui vise à quantifier et qualifier le discours encore timide des médias en matière d’enjeux environnementaux. Dans sa première enquête entre 2023 et 2024, l’observatoire relève que le temps d’antenne alloué au sujet a diminué de 30 % précisant que le secteur privé a couvert deux fois moins le sujet que le secteur public. Les médias continuent à se pencher sur les questions environnementales quand survient surtout des phénomènes extrêmes autrement l’écologie passe toujours au second plan. Une récente étude de l’association de L’Affaire du siècle note ainsi que la crise écologique occupe seulement 2 à 5 % de l’espace audiovisuel. En décembre 2022, le temps d’antenne consacré à la COP15 sur la biodiversité a occupé vingt fois moins d’espace médiatique que la Coupe du monde au Qatar !

Sanctionner la désinformation climatique

L’étude menée en 2022 par la Fondation Descartes indique que les Français sont extrêmement intéressés par l’information sur le changement climatique et souhaitent avoir plus de contenus sur le sujet. 40,3 % consultent de l’information sur le climat hebdomadairement et 20,2 % déclarent le faire quotidiennement.

Leur mission est d'apporter une clarté entre faits et opinions et de combattre des contre-vérités qui contribuent à l'augmentation du climato-scepticisme. C'est l'objectif affiché par l'association QuotaClimat qui appelle les journalistes et les rédactions à prendre l'engagement volontaire de mettre l'accent sur les enjeux, les conséquences et les solutions face à la crise écologique, à hauteur de 20 % de l'espace audiovisuel disponible. Elle propose de renforcer le cadre régulateur existant pour sanctionner la désinformation climatique avérée, et valoriser le travail journalistique crédible, intègre et juste.