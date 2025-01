Temps de lecture estimé : 3 minutes

International Workplace Group (IWG), leader des espaces de travail flexible avec des marques comme Regus et Spaces, dévoile les dix grandes tendances qui façonneront 2025.

TRIBUNE. Contrairement aux discours sur un prétendu « retour au bureau » fin 2024, le travail hybride reste essentiel pour des millions de salariés, offrant flexibilité et productivité. L’année à venir verra les entreprises se concentrer davantage sur les résultats et le bien-être de leurs salariés plutôt que sur leur lieu de travail. Ce modèle hybride s’imposera aussi comme un choix stratégique, les entreprises réduisant leur empreinte immobilière à mesure que les baux expirent, optimisant ainsi les coûts tout en bénéficiant aux salariés.

L’opposition au « RTO » (Return-to-Office)

Les entreprises qui continuent d’exiger le retour au bureau déclencheront une vague de démissions, les employés s’y opposant fermement. Des études menées ont déjà indiqué que 73 % des salariés de grandes entreprises telles qu’Amazon ont envisagé de démissionner en raison de ce que l’on appelle le « RTO » (Return-to-Office), avec des recruteurs qui commencent à voir les conséquences de ces politiques plus rigides. Une étude menée par IWG a également révélé que deux tiers (67 %) des recruteurs ont observé une augmentation du nombre de candidats souhaitant quitter les entreprises ayant mis en place un système de présence obligatoire au bureau de cinq jours.

Une plus grande flexibilité des horaires

Dès 2025, les employeurs privilégieront les résultats des salariés plutôt que l’application des horaires traditionnels de 9 heures à 18 heures. Les entreprises progresseront grâce au travail hybride, qui favorise la productivité selon Mark Dixon, PDG d’International Workplace Group. Plus de 80 % des responsables RH et 75 % des employés estiment que ce modèle améliore la productivité et la motivation. Le professeur Nicholas Bloom évoque une augmentation de la productivité de 3 à 4 % grâce au travail hybride.

Les start-up et les PME en pleine croissance continueront à avoir besoin d’espaces de travail de qualité dans les banlieues et les petites villes

L’essor des petites entreprises stimule la demande d’espaces de travail flexible, qui devrait croître en 2025. Représentant près de 50 % du PIB mondial et 40 % de l’emploi, les PME devraient presque doubler d’ici à 2031. Avec plus de 4 500 sites, IWG continue de se développer, notamment dans les banlieues et les petites villes.

Les villes de banlieue vont exploser grâce au travail hybride

Le travail hybride revitalise les banlieues en rapprochant les travailleurs de leur domicile et en réduisant les trajets vers les centres-villes. En 2025, cette tendance s’accentue, favorisant un meilleur équilibre entre vie pro et perso. Aux États-Unis, des villes comme Westport (Connecticut) pourraient voir leur population de travailleurs qualifiés augmenter de 72 %, et au Royaume-Uni, les villes périphériques pourraient connaître une hausse de 175 % en 20 ans, dynamisant leur économie locale.

La génération hybride va continuer de changer notre façon de travailler

En 2025, la génération Z constitue un tiers des salariés, redéfinissant les normes de travail avec ses attentes en matière de flexibilité et d’équilibre vie pro-perso. Habitués au travail nomade, deux tiers des jeunes diplômés refusent un trajet quotidien vers un bureau central, privilégiant un leadership empathique aux structures rigides. Les entreprises incapables de s’adapter à cette « génération hybride » risquent de perdre des talents clés.

Le travail hybride permet de faire des économies

Travailler localement gagne en popularité, offrant des économies de temps et d’argent significatives. Selon une étude d’IWG et Development Economics, 76 % des travailleurs réduisent leurs frais de déplacement grâce au travail hybride, avec des économies pouvant atteindre 30 332 dollars par an en limitant les trajets quotidiens. Pour la génération Z, confrontée à l’inflation et à l’endettement, cela représente un soulagement financier majeur : un jeune à Red Bank, New Jersey, pourrait économiser 388 320 dollars sur sa carrière en travaillant localement. En 2025, le travail hybride continuera de favoriser bien-être, productivité et aisance financière.

Le travail hybride devrait favoriser la parité hommes-femmes dans les conseils d’administration

En 2025, le travail hybride joue un rôle clé dans la promotion des femmes en leadership. Bien que des progrès aient été réalisés, les postes de direction restent souvent hors de portée pour elles. La flexibilité offerte par le travail hybride aide deux tiers des femmes à accéder à des opportunités inédites, notamment en conciliant carrière et responsabilités familiales. Les entreprises ont tout à gagner : une meilleure représentation féminine en management favorise rentabilité et responsabilité sociale.

Le droit à la déconnexion va s’accélérer

La technologie a permis le travail à distance, mais aussi une disponibilité constante, brouillant les frontières entre vie pro et perso. En réponse, des pays comme la France, la Grèce et l’Australie ont instauré un « droit à la déconnexion » pour protéger les employés en dehors des heures de travail. Cette tendance s’étend : le Royaume-Uni propose des lois via son plan « Make Work Pay », tandis que la Californie pousse des initiatives similaires aux États-Unis. Le travail hybride, valorisé pour l’équilibre qu’il offre, incite gouvernements et entreprises à préserver le temps personnel des salariés.

Le travail hybride, le nouvel avantage pour attirer les meilleurs talents

D’ici à 2025, le travail hybride deviendra aussi essentiel que la complémentaire santé dans les avantages salariaux. Il améliore stress, santé physique, alimentation et motivation, boostant ainsi la productivité. Cette tendance se renforcera avec des politiques hybrides étendues, un meilleur accès aux installations sportives, des programmes d’assistance améliorés et des congés pour santé mentale.

Les aménagements à usage mixte vont transformer les centres-villes

Les quartiers d’affaires évoluent grâce aux développements à usage mixte, transformant les centres-villes en espaces multifonctionnels. Le travail hybride réduit les trajets quotidiens, poussant investisseurs et promoteurs à diversifier l’utilisation des espaces. À Londres, HSBC quitte sa tour de Canary Wharf pour des locaux plus petits, tandis qu’Atlanta réinvente ses quartiers avec un mélange de travail, logement et loisirs. Avec le travail de proximité en banlieue, les villes doivent devenir des hubs de collaboration et de divertissement pour s’adapter à cette nouvelle dynamique.