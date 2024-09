Temps de lecture estimé : 2 minutes

Daniel Nicolas est directeur des ventes chez Square, qui vient de réaliser une étude sur les tendances en termes de consommation de café.

TRIBUNE. La Journée internationale du café, qui sera célébrée ce mardi 1er octobre, est l’occasion idéale pour mettre en lumière l’évolution de cette boisson millénaire, devenue bien plus qu’un simple stimulant matinal. Aujourd’hui, le café est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde, apprécié à toute heure et sous de multiples formes selon les cultures. Autrefois réservé aux matinées, le café s’est peu à peu transformé en une expérience sociale à part entière. En France, 8 personnes sur 10 consomment régulièrement du café, ce qui témoigne de l’engouement croissant pour ce rituel quotidien.

La France occupe une place de choix sur la scène européenne avec un marché qui génère un chiffre d’affaires de 321 millions d’euros et plus de 3 500 établissements spécialisés. Chez Square, nous constatons également une forte croissance du nombre de coffee shops dans le pays. Depuis 2010, la vente au détail dans ces établissements a augmenté de 140 % tandis que leur nombre a augmenté de 74 %. A l’échelle mondiale, la France se classe parmi les dix pays les plus influents en matière de consommation de café, avec une moyenne de 3 kilogrammes consommés par habitant chaque année, soit près de 500 tasses.

Les données que nous avons recueillies révèlent également des tendances intéressantes dans les préférences des consommateurs. Le cappuccino est la boisson caféinée préférée des Français, avec 30 000 ventes au dernier trimestre 2023, suivie du latte (25 000 ventes) et l’espresso (20 000 ventes). Cette préférence pour les boissons plus douces et élaborées montre une évolution des habitudes : au-delà de la simple consommation, les consommateurs cherchent aujourd’hui une véritable expérience gustative. Les coffee shops sont devenus des lieux de vie où l’on prend le temps d’apprécier un café dans une ambiance cosy. Le « latte art », devenu incontournable dans les coffee shops, illustre parfaitement cette quête de raffinement.

En 2024, les tendances de prix révèlent également des différences marquantes selon les pays. Selon nos analyses de ventes en 2024, le prix moyen en France pour un cappuccino est de 5,19 euros, un tarif sensiblement plus élevé que dans d’autres pays européens tels que l’Espagne (2,88 euros) ou l’Irlande (3,72 euros). Cette disparité s’explique notamment par la présence croissante d’établissements haut de gamme. Pour l’espresso, c’est l’Irlande qui mène la danse avec un prix moyen de 2,95 euros, contre 2,89 euros en France.

Cette tendance à privilégier des cafés de spécialité ou des méthodes de préparation plus élaborées met en lumière une demande croissante pour une consommation plus raffinée et personnalisée. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives pour les professionnels du secteur, en particulier les coffee shops, qui peuvent ainsi se démarquer en répondant à des attentes toujours plus raffinées. Avec les bons outils et un accompagnement adapté, les établissements de toutes tailles sont en mesure de s’adapter à cette demande croissante et de proposer des offres sur-mesure, contribuant ainsi à redéfinir la manière dont nous savourons notre café au quotidien.