La planète se réchauffe. Toujours plus. Septembre 2024, par exemple, a été le deuxième mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, poursuivant une série de plus d’un an de températures exceptionnelles, ce qui rend « quasiment certain que 2024 sera l’année la plus chaude jamais mesurée » devant le record de 2023, annonçait mardi 8 octobre, l’observatoire européen Copernicus. Dans une lutte contre le grand réchauffement qui continue (voire qui ne fait que commencer), cap sur 2025 et les grands événements qui pourraient nous faire avancer.