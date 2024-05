Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Prix Moovjee, un concours prestigieux qui célèbre l’innovation et l’engagement des jeunes entrepreneurs, a dévoilé ce mercredi les lauréats de sa 15e édition. Une initiative soutenue par EcoRéseau Business.



Organisé annuellement, ce concours s’adresse aux entrepreneurs, porteurs de projet et auto-entrepreneurs âgés de 18 à 30 ans. Cette année, il a ainsi mis en lumière des projets ambitieux qui répondant aux défis environnementaux et sociétaux.

L’édition 2024 du Prix Moovjee a en effet suscité un fort engouement, avec près de 1 400 candidatures déposées. Parmi les participants, 32 % étaient encore étudiants et 43 % étaient des femmes, ce qui montre alors une diversité croissante dans l’entrepreneuriat jeune. De plus, 61 % des projets provenaient de régions hors Île-de-France, ce qui souligne donc une représentativité nationale accrue.

L’impact du Prix Moovjee

Le Prix Moovjee ne se contente pas de récompenser les jeunes entrepreneurs, il les accompagne également dans leur développement. Tous les candidats bénéficient désormais d’un mentorat personnalisé, les aidant à affiner leurs projets et à trouver des opportunités de croissance. Ce soutien est crucial pour transformer des idées novatrices en entreprises viables et prospères.

Depuis sa création en 2009, le Moovjee a accompagné plus de 5 000 jeunes entrepreneurs grâce à son réseau de mentors expérimentés et à ses programmes de formation. Chaque année, le Prix Moovjee réunit d’ailleurs une communauté dynamique de plus de 8 000 membres, comprenant des jeunes entrepreneurs, des mentors, des investisseurs et des experts. Cette communauté joue ainsi un rôle essentiel en facilitant les échanges, en partageant les connaissances et en offrant un soutien continu aux jeunes entrepreneurs.

Les grands lauréats

Cette année c’est donc Anne Gaspar (30 ans) et Elodie Géba (31 ans) qui ont remporté le prix dans la catégorie « Entrepreneur » pour leur entreprise Lilaea. Spécialisée dans le conseil et l’expertise en gestion de l’eau, Lilaea aide ses clients à collecter et interpréter des données pour gérer cette ressource précieuse de manière autonome. Leur projet répond ainsi aux enjeux cruciaux liés à la rareté de l’eau, tout en offrant des solutions innovantes et durables.

Apolline Correia Lopes, Margaux Laval, et Maiann Dautrey (toutes âgées de 24 ans) ont quant à elles été récompensées dans la catégorie « Porteur de Projet » pour Arsène. Cette entreprise propose une alternative au café à base de lupin, une légumineuse française, visant à réduire l’impact environnemental de la production de café. L’entreprise Arsène s’est alors distinguée par son engagement à offrir un produit local, sain et respectueux de l’environnement.

Enfin, Liam Koroma (30 ans) a gagné dans la catégorie « Artiste-Entrepreneur » avec son projet Terrain de je. Son concept novateur qui transforme la poésie en une expérience tangible, en présentant des poèmes sous forme d’origamis a ainsi été mis en lumière. Cette approche hybride entre littérature et art permet alors de redécouvrir la poésie de manière interactive et ludique, tout en rendant la lecture plus accessible et captivante.

Des distinctions spéciales

D’autres distinctions ont également été distribuées. C’est le cas pour Marius Drigny (26 ans), qui a été le coup de cœur du jury avec Ville à Joie, un projet qui vise à organiser des fêtes de village itinérantes dans les communes rurales de moins de 1 000 habitants. Cette initiative s’est ainsi vu récompensée pour sa lutte contre l’isolement social et sa contribution à améliorer l’accès aux services en milieu rural, qui permettent de renforcer le lien social et la cohésion communautaire.

Jean-Gaël Montarnal (29 ans) et Wilfrid De Conti (30 ans) ont quant à eux reçu une mention spéciale pour leur entreprise Besight. Spécialisée dans la communication responsable, Besight propose des supports de communication écoconçus, visant à réduire l’impact environnemental.

Toujours plus de dynamisme

La 15e édition du Prix Moovjee a une fois de plus démontré le dynamisme et la créativité des jeunes entrepreneurs français. Les lauréats de 2024 incarnent une génération déterminée à relever les défis économiques, environnementaux et sociétaux de notre époque.

En célébrant ces entrepreneurs et en leur fournissant les outils nécessaires pour réussir, le Prix Moovjee continue de jouer un rôle clé dans la promotion et le développement de l’entrepreneuriat jeune en France. Les lauréats de cette année sont non seulement des innovateurs dans leurs domaines respectifs, mais aussi des modèles inspirants pour les générations futures.