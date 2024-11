Temps de lecture estimé : 2 minutes

La première édition du prix Jacob Abbou s’est déroulée à l’Automobile Club de France. EcoRéseau Business y était.



En hommage à l’entrepreneur atypique Jacob Abbou, décédé en 2022, la première édition du prix Jacob Abbou s’est tenue jeudi 14 novembre à l’Automobile Club de France, à Paris. Trois prix y étaient décernés : le prix de l’espoir et de l’audace ; le prix coup de coeur ; et le grand prix Jacob Abbou courage et humilité.



Comme beaucoup nous le croyions immortel. Le 6 septembre 2022, Jacob Abbou nous quittait à l’âge de 79 ans, laissant derrière lui son épouse, Martine Abbou, et ses trois filles, Karine, Caroline et Estelle. Et tant d’autres qu’il a si inspirés. Des idées, des projets, des entreprises… un homme qui a vécu à mille à l’heure, en véritable autodidacte. Infatigable, il a notamment marqué le secteur automobile avec la création du Journal de l’Automobile en 1979, après la découverte de l’hebdomadaire Automotive News aux États-Unis. On aurait pu citer, avant la presse, le développement de l’affichage avec les panneaux Billboard, entreprise qu’il finira par revendre à Giraudy. Jacob Abbou n’avait pas peur de s’exposer aux risques, lui qui a toujours préférer « les ennuis à l’ennui »… Il avait tout compris à ce qu’était l’entrepreneuriat ! Sans diplôme, il partagera sa passion, sa fougue entrepreneuriale aux étudiants d’HEC (rien que ça !) en tant que professeur.

Son épouse Martine Abbou, nous livre quelques-unes de ses confidences :

« Ma vie a été jalonnée de beaucoup de rencontres, toujours variées, souvent riches mais rarement de la qualité de celles croisées dans l’automobile. En 1981, quand je me remémore le lancement du prix des « Hommes de l’année » élus et mis en lumière par le journal, 10 % acceptaient de se faire détester. Les Français, il faut bien l’avouer, ont beaucoup de défauts et notamment ils n’aiment pas tout ce qui ressemble à un échec mais aussi à une réussite. Sans doute faut-il y voir une preuve de notre existence. Si l’automobile est une passion, le journal de l’automobile et les journalistes sont une cause à défendre et je me suis battu pour eux. Vous confier, j’ai une certitude, chaque journal doit porter un drapeau et mener des projets, le drapeau du journal de l’automobile c’est la défense de l’automobile et des hommes qui la font » ;

« Un bon patron a trois qualités : compétence, charisme, humilité » ;

« Je voudrais que l’on se souvienne de moi comme d’un bon père, d’un pas trop mauvais mari, et d’un véritable ami ».

Jonathan Anguelov parmi les trois premiers lauréats

Alors en hommage à Jacob Abbou, Wimadame, le Journal de l’Automobile, la société Nortier, le podcast Réelles ont décidé de créer le prix Jacob Abbou. Martine, son épouse, et Estelle, sa fille, ont souhaité honorer Jacob, sa vie d’entrepreneur mais surtout l’esprit d’entreprendre sa vie et la gagner. Faire beaucoup avec peu (c’était tout lui). L’événement, présidé par Henri-Jacques Citroën, conseiller du commerce extérieur de la France, récompensait trois entrepreneurs, sous la houlette également du journaliste économique Jean-Marc Sylvestre :

Prix de l’espoir et de l’audace : Valentin Tonti-Bernard (Liberall Conseil) ;

Valentin Tonti-Bernard (Liberall Conseil) ; Prix coup de cœur : Maï-Linh Camus (Prisme intelligence) ;

Maï-Linh Camus (Prisme intelligence) ; Grand Prix Jacob Abbou courage et humilité : Jonathan Anguelov (Aircall et Aguesseau Capital)

