Temps de lecture estimé : 2 minutes

Mon premier est sculpteur, mon second est entrepreneur. C’est un duo qui a tout pour plaire et pour gagner. Ensemble, ils représentent « L’Ouvre-Vin », ce tire-bouchon poétique, véritable oeuvre d’art érigée avec minutie, comme une barrière contre le temps qui passe. Moulé sur la main de l’homme, cet objet unique a pour vocation de traverser les générations, comme un témoignage indélébile du passé. L’origine du projet ? L’imagination féconde et sensible du sculpteur Michel Audiard…

Cet artiste installé à Rochecorbon à quelques minutes de Tours – mondialement célèbre pour ses œuvres et notamment ses stylos sculptés qui se sont glissés dans la main des plus grands, de Jacques Chirac à Boris Eltsine en passant par Nelson Mandela ou encore Madonna – avait eu l’idée de ce tire-bouchon tellement particulier. Au départ, c’était un cadeau, simplement destiné à un ami vigneron. Et puis, rien n’étant plus fort qu’une idée dont l’heure est venue, le destin a posé son regard contre « l’Ouvre-Vin ». Le destin, c’est Sébastien Forest, entrepreneur-fondateur d’Allo Resto, qui visite un jour l’atelier du sculpteur. Impressionné par « l’Ouvre-Vin », Forest invite Audiard à commercialiser sa création pour l’heure confidentielle. Au départ, Audiard rechigne… Avant d’accepter, fort heureusement, l’aventure que lui propose ce « business angel » décidément bien nommé.

ON NE VIT QUE POUR QUELQUES

RENCONTRES. MICHEL AUDIARD.

Une méthode de conception vieille de 4000 ans

Guy Savoy, Pierre Gagnaire, Gérard Depardieu, Yann Queffélec, Jean-Michel Wilmotte pour ne citer qu’eux… Nombreux sont les grands qui ont posé leurs empreintes contre l’encre magique. Gravée dans le bronze, l’empreinte est par la suite soumise à la cire perdue ; méthode vieille de 4000 ans. Compter 12 semaines environ pour recevoir enfin cet objet à nul autre pareil, dont le prix s’approche des stratosphères. Instant magique où la paume devient éternelle, comme un message pour les générations qui viennent. Instant où le père regarde le fils. Il le sait, l’objet qu’il tient entre ses mains lui survivra. N’est-ce pas le rêve de tout homme ? Laisser une trace ?

Une œuvre d’autant plus belle qu’elle est synonyme de rebond. En 2016, l’atelier de Michel Audiard flambe. Le choc est brutal : quelques œuvres sont détruites, la bibliothèque est en cendres, il faut tout reconstruire. Avec patience et confiance, Audiard redresse la tête, bravache comme à son habitude. Ce disciple d’Épicure aime à lever son verre pour un non et surtout pour un oui. Tel Candide, il « cultive son jardin ». Avec la sagesse de celui qui voit l’art au-delà des chiffres. Le geste au-delà des poses.

La Touraine à la conquête du monde

Sébastien Forest s’émerveille plus que jamais. Pour lui, cet Ouvre-Vin déjà iconique « parvient à émouvoir ceux qui ont déjà tout ». Son prix de vente, très élevé, n’est accessible qu’à de très rares personnalités. Forest aime à écumer l’Asie, l’Amérique aussi, pour faire découvrir le trésor aux civilisations extérieures. Elles ont les yeux qui brillent en découvrant ce tire-bouchon ruisselant d’émotions et de puissances. 35 à 40 % des ventes sont d’ailleurs réalisées hors de nos frontières. Audiard/Forest représente le meilleur de la Touraine. La possibilité pour l’artisanat régional d’ouvrir tout grand la porte du monde. Pagnol ne disait-il pas qu’on « accède à l’universel en restant chez soi ? ». Les racines et les ailes, conjuguées enfin. Voilà au fond ce qui fait la gloire de l’Ouvre-Vin. Sa force indiscutable. Le duo Audiard/Forest n’a pas fini d’étonner le monde ; de l’émouvoir.

VALENTIN GAURE ET JEAN-BAPTISTE LEPRINCE

L’avis des rebondisseurs français

Cette histoire d’entrepreneurs, au-delà d’émouvoir par l’intention et par l’Art, est riche du rebond de ses protagonistes. Rebond d’un univers à un autre, rebond par la création face à l’imprévisible et aux flammes, rebond pour, au bout du compte, laisser leur empreinte – et quelle empreinte !