Toujours oser pour ne jamais rien regretter. Voilà le credo de la conférencière et auteure Christel de Foucault. Après un passage par Alcatel et le numérique, place à une deuxième vie : les ressources humaines ! Progressivement, Christel de Foucault répond à l’appel au secours des candidats en quête d’un emploi, trop souvent stigmatisés et pas assez accompagnés. D’abord au sein d’un cabinet de recrutement, puis par la force des choses – comprenez une paralysie longue d’un an – via les livres et les réseaux sociaux.

Son début de parcours, elle-même le concède, est plutôt classique : classe préparatoire, école de commerce, grand groupe. Christel de Foucault fait ses premières armes dans les rangs d’Alcatel, avec notamment un poste de commerciale en b to b puis des postes à plus haute responsabilité. Un monde dont elle finit par se lasser, puisqu’elle baigne au milieu « d’hommes qui ne parlent que d’argent ». Pour le sens et l’humain, Christel de Foucault rejoint le secteur des ressources humaines : d’abord au sein d’un cabinet de recrutement, puis en conseil en insertion. « J’ai pu mesurer la grande souffrance endurée par les chercheurs d’emploi qui pour certains ont tout perdu du jour au lendemain », explique notre experte RH.

Faire des moments difficiles une opportunité

Christel de Foucault conseille des milliers de candidats. Un matin, à 50 ans, cette passionnée de planche à voile se lève sans ne plus pouvoir bouger les bras. Complètement immobilisée, et ce pendant un an, les médecins avancent la piste de son passetemps favori pour expliquer cette paralysie soudaine. « Sans mes bras je ne pouvais plus rien faire, je restais chez moi […] Et puis un de mes enfants m’a mis un ordinateur sur les genoux, je réussissais à taper au clavier, raconte Christel de Foucault. Je me suis lancée dans la rédaction d’un guide au bénéfice des chercheurs d’emploi, à raison d’une page par jour, et ce uniquement à partir de mes souvenirs issus de ma longue expérience en RH. » C’est dire à quel point certaines situations et candidats l’ont marquée. Un livre en devenir… l’auteure sort son premier ouvrage en 2016 (Déjouez les pièges des recruteurs, aux éditions Eyrolles).

Senior et… top voice LinkedIn !

De salariée à entrepreneure, Christel de Foucault rebondit. La même qui aujourd’hui donne des conférences au sein d’entreprises, contre rémunération. Des formations aussi, logique pour celle qui parle « RH » pendant des heures. « Un livre, même s’il trouve le succès, ne vous permet pas de vivre », sourit la conférencière. Pas avare de conseils, trois ouvrages ont tout de même suivi ! « Pour certains chercheurs d’emploi, 22 euros c’est une somme bien trop élevée… Alors j’ai commencé à faire des vidéos sur YouTube : une senior qui parle de RH sur Internet, le pari était osé ! » Là encore, les retombées furent positives.

Mais sa notoriété décolle encore davantage grâce à LinkedIn, LE réseau professionnel par excellence. Inscrite depuis 2007, Christel de Foucault n’est pas très active au départ. Peu à peu, elle se prête au jeu et partage ses conseils sous forme de publications et commentaires, ce qui plaît à l’algorithme LinkedIn : « Ma marque de fabrique, c’est de répondre à tous les commentaires ! » Conséquence directe : Christel de Foucault devient top voice LinkedIn, un beau message pour toutes ces entreprises « qui se débarrassent des plus âgés ». On peut avoir presque 60 ans et être influenceuse… L’intégration et la fidélisation des seniors, voilà d’après notre rebond du mois l’un des enjeux de demain pour les entreprises.

GEOFFREY WETZEL