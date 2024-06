Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pourquoi les entreprises doivent s’engager dans la transition écologique ?

Transition énergétique, responsabilité sociétale constituent de nouveaux défis à relever. Défi économique pour ces PME qui doivent faire face à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Défi sociétal ensuite, pour être en adéquation avec les aspirations des salariés pour lesquels le sens est une valeur importante. Mais il ne faut pas avoir de complexes quant à la taille de son entreprise, des petites entreprises ou des start-up peuvent saisir l’opportunité de se démarquer avec un positionnement éco-responsable.

Quelles sont leurs attentes ?

Les dirigeants de PME que nous rencontrons souhaitent disposer de solutions efficaces et accessibles. La CCI peut jouer ce rôle de tiers de confiance et fédérer les partenaires financiers au bénéfice des PME. Un récent rapport de l’Inspection générale des finances évaluait à 340 le nombre d’aides à la transition écologique pour les entreprises. Difficile de s’y retrouver !

Comment la CCI Paris IDF peut y répondre ?

Pour un premier niveau d’accompagnement, les conseillers experts de la CCI peuvent proposer un premier plan d’actions sur la RSE, les déchets, la mobilité ou l’énergie. Il faut aussi accompagner le tissu des TPE/PME qui a longtemps été négligé. C’est l’objet du programme « Baisse les Watts » que nous déployons avec La Poste et les chambres des métiers avec une promesse d’une réduction de 10 à 30 % des consommations d’énergie. Pour des besoins plus poussés, nous mobilisons des bureaux d’études spécialisés et les financements nécessaires pour proposer un accompagnement clef en main à un tarif très compétitif pour les PME.

Nous croyons aussi beaucoup aux démarches collectives. Les CCI animent des clubs et réseaux d’entreprises, des plans de mobilité au sein de bassins d’emplois, organisent des masterclass pour développer les compétences des salariés sur ces sujets techniques.

Nous accompagnons également les entreprises dans la mise en place de labels et certifications ou la réalisation d’audits. Plus de 300 audits « clef verte » à réaliser en 2024

en Île-de-France, l’effet JOP joue à plein.

Avec quels partenaires intervenez-vous ?

La CCI Paris IDF a noué plusieurs types de partenariats : financiers avec la Région ou l’Ademe, pour faciliter l’accès des TPE/PME à des expertises pointues, mais également techniques avec des prestataires franciliens qui disposent de compétences spécifiques complémentaires aux nôtres.

Est-ce que vous constatez une demande croissante des entreprises sur ce sujet ?

En 2023, ce sont plus de 2 800 entreprises franciliennes qui ont bénéficié d’un accompagnement de la CCI Paris Île-de-France, c’est près de 4 fois plus qu’en 2020, signe que les entreprises, et notamment les PME ont pris le virage de cette transition. Il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais la prise de conscience est réelle chez la majorité des chefs d’entreprise.