Temps de lecture estimé : 1 minute

Rappelez-vous…

Mr Jourdain, désireux de s’élever socialement e jure que par les artifices de la noblesse.

En s’efforçant d’articuler une prose, en enfilant un habit ridicule, en singeant les pas de danse de la Cour, il doit atteindre … le sublime ! Les nouveaux professeurs de poésie, de chants ou de « prose » sont toujours là, et ont pour cible, devinez qui ? Les dirigeants, bien sûr !

Les voilà ces nouveaux sophistes, affirmant leurs sciences opportunistes, conseils en « transformation digitale » en 2015, ou encore gourous de l’intelligence émotionnelle en 2020, et bien entendu visionnaires de la RSE en 2022. Et devinez leurs nouveaux atours en 2024 ? ? ?

Experts en IA évidemment !

Toutes ces mutations « génériques » s’accompagnent, bien entendu, d’un jargon, une langue ayant valeur de caution, car réservée aux initiés, une monnaie d’échange scientiste en contrepartie d’honoraires artificiels.

Et voilà qu’ils inoculent le langage des dirigeants : de « big data » à « Uberisation », leur prêt-à-parler adopte ensuite « la conscience de soi » ou « self-awareness », pour enfin nous combler de « circularité » et autre « footprint» !

Rassurez-vous, leur lexique jargonneux trouvera dans le « machine learning », l’ « IA générative » et peut-être même le « Pathways Language » de nouvelles sources de revenus…

Mais il y a une bonne nouvelle.

Les dirigeants, en particulier ceux issus des jeunes générations, jugent de plus en plus « les experts » sur des actes concrets en rejetant toute forme de discours creux, selon Jeffrey Pfeffer, Professeur à Stanford, et auteur de « Leadership Bullshit » (Harper Business).

Merci Molière !