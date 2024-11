Temps de lecture estimé : 1 minute

À l’heure où la mondialisation redessine les contours de notre économie, l’Union européenne se trouve dans l’obligation de renforcer la transparence commerciale en imposant le marquage d’origine pour tous les produits vendus sur son territoire. Actuellement, cette exigence ne concerne que quelques catégories de produits, tels que les fruits, légumes et cosmétiques. Cependant, cela reste insuffisant, d’autant que des pays comme les États-Unis et le Canada ont déjà pris les devants en instaurant des obligations plus étendues.

Pour les consommateurs, distinguer entre la marque d’un produit et son origine réelle est souvent un exercice complexe. Les marques peuvent masquer ou embellir l’origine véritable des produits, rendant ainsi difficile pour l’acheteur de prendre une décision éclairée. Un marquage d’origine clair permettrait aux Européens de connaître l’histoire de leurs achats et d’aligner ces derniers avec leurs valeurs éthiques et environnementales.

Un tel marquage soutiendrait également l’économie locale en valorisant les produits du terroir, tout en renforçant la sécurité des consommateurs grâce à une meilleure traçabilité. Enfin, il est essentiel pour préserver la confiance des consommateurs dans le marché unique européen et pour bâtir une économie plus résiliente et éthique.

Il est temps pour l’Union européenne de saisir cette opportunité afin de réaffirmer son rôle de leader mondial en matière de protection des consommateurs et de promotion d’un commerce transparent. Cela permettrait de concilier concurrence, marché unique, libre circulation des produits et responsabilité du consommateur.