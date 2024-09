Temps de lecture estimé : 2 minutes

Quels enseignements tirer de ces JOP 2024 ? Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Au revoir les JOP et… à bientôt !

Les cérémonies de clôture sont terminées. Les derniers coups de balais sont passés. Les athlètes sont sortis des terrains et en route pour rentrer, si ce n’est pas déjà fait. Malgré les épreuves, les JOP de Paris semblent avoir été un succès. Pourtant, des rebonds, il y en a eu, tant pour l’organisation, que pour le public ou encore les délégations des différents pays. Mais le public a applaudi, ravi, voire ébahi, et les athlètes, après des années d’entraînement, se sont accomplis, en donnant le meilleur d’eux-mêmes, récompensés pour certains par des médailles et des records. Et maintenant ? Blues ou rebond avant l’édition 2030 des Jeux d’hiver dans les Alpes françaises ?

Vers un tourisme et une économie dopés par les JOP ?

Les Jeux olympiques (et paralympiques donc !) permettent, en général, de faire rayonner le pays d’accueil. Paris, et par extension la France, devraient bénéficier de cette aura dans les mois et années à venir. Un coup de pouce nécessaire pour l’économie mise à mal ces dernières années par des crises multiples. La Métropole Européenne de Lille semble avoir d’ores et déjà remporté pour sa part un beau succès, avec des touristes conquis qui devraient, pour certains, revenir dans un proche avenir. Nul doute que les JOP ont et auront un impact comme pour ceux d’Albertville (dont Michel Barnier, nouveau Premier ministre, était à l’époque coprésident du comité d’organisation et président du département de la Savoie) qui ont permis de développer dans la région un écosystème économique, des infrastructures et une nouvelle dynamique.

Un rebond vers une meilleure santé et plus de durabilité

L’impact se joue déjà sur la pratique sportive des Français, et par extension sur les clubs, commerces d’équipements sportifs et autres acteurs. Une aubaine en cette période de rentrée pour accueillir de nouveaux pratiquants, mais surtout pour la santé à l’heure où la sédentarité s’est développée. Les infrastructures, elles, vont, soit être démontées et recyclées pour démarrer une seconde vie, soit continuer d’accueillir du public, 95 % de celles-ci existant déjà et ayant fait l’objet de rénovations. Un modèle qui devrait être dupliqué pour les Jeux de 2030 et inspirer d’autres pays. Un vrai rebond écologique et économique dans la manière d’organiser cet événement qui fédère le monde entier.