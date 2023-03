Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Entreprendre suite à une maladie : pour dire oui à la vie

Beaucoup changent de vie après un problème de santé. Cette « crise » (sanitaire) parfois salutaire, imposée par la vie, amène à réfléchir, repenser ses priorités, ses envies, ses ambitions, ses objectifs. Burn out, maladie auto-immune, AVC… un problème de santé est un réel bouleversement qui, bien souvent, incite, voire oblige, à changer de voie. Et le rebond devient alors une évidence, en étant parfois même un médicament ou en agissant comme une thérapie. Ce virus de l’entrepreneuriat, Anne-Sophie Tuszynski l’a attrapé en devenant CEO de Wecare@Work après son combat contre le cancer. Sa start-up aide ainsi à concilier la maladie avec la vie active en guérissant les préjugés et en prenant en charge la prévention, l’accompagnement et la formation. Une résilience et une entrepreneure récompensées par le Trophée Culture du rebond le jeudi 16 mars lors des Trophées Optimistes d’ÉcoRéseau : bravo !

Handipreneuriat : l’entrepreneuriat au-delà du handicap

Il existe une multitude de handicaps, visibles ou non. De nombreux chefs d’entreprise sont en situation de handicap et voient dans l’entrepreneuriat non un obstacle, mais une opportunité d’ouvrir les yeux aux personnes sur des situations auxquelles elles sont aveugles et d’innover en proposant des solutions adaptées pour une meilleure accessibilité, pour mettre fin aux dialogues de sourds et agir face aux discriminations. Ainsi, Estelle Davenel a lancé Hope Day, une marque de prêt-à-porter en braille, unique au monde, alors qu’elle perd la vue à cause d’une maladie rare. Ou encore Didier Roche, serial entrepreneur, notamment cofondateur des restaurants, SPA et boutiques « Dans le noir? » et président d’Ethik Connection. Sa cécité accidentelle survenue pendant son enfance n’a pas empêché l’entrepreneuriat de lui taper dans l’œil et d’œuvrer depuis plus de 20 ans à attirer les regards sur son combat pour plus de diversité dans le monde de l’entreprise.

L’entrepreneuriat, une force pour rebondir face au handicap

Alors que le salariat ouvre difficilement les bras aux personnes en situation de handicap, l’entrepreneuriat est une voie qui offre plus de liberté et d’autonomie, et permet également de faire entendre sa voix. Certains chefs d’entreprise font de leur difficultés une force pour sensibiliser, mettre des mots sur leurs maux et repousser leurs limites. Face à l’importance de l’écrit aujourd’hui, Mario, à la tête d’une entreprise d’élagage, apprend à lire et à écrire. Ce quarantenaire qui a réussi professionnellement veut maintenant combler son handicap tout en montrant aux 2,5 millions de Français victimes d’illettrisme qu’il est possible de rebondir !