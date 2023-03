Temps de lecture estimé : 4 minutes

« Osez, c’est récompensé ». La devise des Trophées Optimistes est un appel au sursaut pour réinventer l’économie dans une perspective positive. Rendez-vous ce soir, jeudi 16 mars, pour vivre la cérémonie et les résultats.

Alors que le magazine ÉcoRéseau Business fête ses dix ans, les Trophées Optimistes 2023 rendront leur verdict ce soir, jeudi 16 mars, lors d’une cérémonie co-organisée avec la CCI Paris-Île-de-France. Une remise de prix qui se tiendra sous le parrainage exceptionnel du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et en partenariat avec Ethic et Grignon 2026. Avec le soutien de Champagne Duval-Leroy, Laurence Dréano, Les Rebondisseurs Français, la Ligue des Optimistes de France, Madame Langage Jeanne Bordeau, Sud Radio et TAB France.

Chaque année, les Trophées Optimistes, organisés par ÉcoRéseau Business, récompensent ceux et celles qui réinventent l’économie. C’est ce soir, jeudi 16 mars, que se tiendra la cérémonie, depuis l’avenue de Friedland, à l’hôtel Potocki, au cœur des locaux de la Chambre de commerce et d’industrie d’Île-de-France.

Cette soirée événement sera présentée par Geoffrey Wetzel, chef de service à ÉcoRéseau Business et Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. Les Trophées Optimistes se tiendront sous l’égide de Jean-Baptiste Leprince, fondateur de LMedia et directeur de la publication d’ÉcoRéseau Business.

Cinq trophées pour départager les talents

Pas moins de cinq trophées seront remis à des acteurs clefs de l’économie française. Un jury prestigieux, comprenant par exemple Yves Jégo, ancien ministre et fondateur d’Origine France Garantie, ou Sophie de Menthon, présidente du mouvement patronal Ethic, s’est réuni pour départager les nominés.

Trophée Initiative Positive

Environnement, égalité, diversité, transmission… ce Trophée Initiative Positive met à l’honneur des convaincus, des engagés !

Lucie Basch, coFondatrice Too Good To Go

Avec Too Good to Go, Lucie Basch a inventé la solution anti gaspillage alimentaire. En plus, son application est sociale puisqu’elle permet aux particuliers de récupérer les invendus des commerces. Un cercle vertueux au service de l’économie audacieuse.

Maud Caillaux, cofondatrice de Green-Got

La néobanque du climat. Maud Caillaux, consciente que l’argent est le nerf du combat climatique, est la dirigeante et fondatrice de Green-Got, cette banque qui bannit de ses investissements les énergies fossiles, décidée à investir dans un monde durable.

Justine Hutteau, cofondatrice de Respire

Une gamme de cosmétiques naturels, sans colorants, hypoallergéniques, végan et fabriqués en France. Avec Respire, l’écoentrepreneuse Justine Hutteau prouve que santé, économie et défense de la nature peuvent marcher ensemble.

Maxime Viry, président de Be Player One

Conjuguer le monde du jeu-vidéo et celui de l’inclusion. Avec Be Player One, Maxime Viry invente des interfaces destinées à tous, quel que soit son handicap. La force d’y croire.

Trophée Électron libre

Ce Trophée Électron Libre récompense des personnages avant tout, des gens qui bougent les lignes par leur imagination ou leur volonté. Insatiables entrepreneurs…

Dominique Brogi, créatrice du dispositif MONSHERIF

Elle est comme ça, Dominique. Indignée par les violences, elle conçoit l’outil MONSHERIF, ce bouton connecté qui est un bouclier numérique pour les femmes. Les procureurs recommandent cette innovation qui sauve des vies au quotidien. La battante Brogi n’a pas fini d’étonner.

Guillaume Gibault, cofondateur du Slip Français et de l’Usine du Futur

Fer de lance du Fabriqué en France, Guillaume Gibault incarne la reconquête de l’industrie textile. Avec Le Slip Français, il remporte tous les succès et s’élance vers l’Usine du Futur, cette manufacture façon Daft-Punk qui est le nouveau défi de cet éternel insatisfait.

Céline Lazorthes, cofondatrice de Leetchi et co-CEO de Resilience care

L’économie du partage. Avec Leetchi, la Toulousaine Céline Lazorthes a changé les choses en facilitant la gestion des cagnottes. Un dispositif très plébiscité. Aujourd’hui, elle revient avec Resilience care, son projet aide les malades du cancer à faire face. Une solidaire qui inspire.

Frédéric Mazzella, président – Fondateur de BlaBlaCar et de CaptainCause

Dans la grande famille des start-up françaises, il joue le rôle du taulier. Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar, est à la tête de l’une des plus grandes licornes tricolores. Cela ne lui suffit pas : il lance Captain Cause, une initiative qui va révolutionner le don aux associations. L’entreprenariat au service de tous.

Trophée Entreprise de l’année

La réussite, c’est souvent un pari sur l’avenir, nombre d’entrepreneurs l’ont bien compris. La catégorie Entreprise de l’année distingue une innovation marquante et viable, qui a su séduire son marché et, souvent, les investisseurs.

Onepoint

Onepoint, c’est avant tout David Layani. Ce champion de la transformation numérique, autodidacte dans l’âme, a bâti un empire. Onepoint accompagne les acteurs économiques dans leur transition numérique. Géant du secteur, Layani s’élance vers l’achat d’une des branches les plus performantes d’Atos : Evidian. 4,2 milliards sur la table !

Qonto

Qonto révolutionne la manière de payer et d’organiser son budget. Cette néobanque fondée par l’inventif Alexandre Prot (assez bien nommé) séduit un public en demande de flexibilité. Le futur du secteur bancaire est là.

Sorare

La carte Panini version e-sport ! Ce jeu de football en simulation virtuelle, lancé en 2019 par Nicolas Julia et Adrien Monfort, ne désemplit pas : présent dans 70 pays, voilà qu’il vient de dépasser les trois millions d’utilisateurs. Succès en mondovision pour Sorare.

Trophée Culture du rebond

Ce trophée rebond récompense celle ou celui qui a su faire preuve de résilience, de persévérance, et de sursaut, pour remettre sur les rails un destin mal embarqué. Destination succès !

Anthony Bourbon, fondateur de Feed

1 million de « repas » par jour. Sous forme de snacks. C’est Feed, c’est Anthony Bourbon. Le milliardaire à succès a dû batailler autrefois pour éviter la rue. Il n’a pas oublié. Avec feed.back, il accompagne tous les fragiles, de l’enfance malmenée aux femmes victimes. Côté business, il lance Blast, pour démocratiser l’investissement dans les start-up.

Fatiha et Raibed Tahri, cofondateurs de Pap et Pille

Lui, c’est Pap. Elle, c’est Pille. Lui, c’est Raibed Tahri, cuisinier et infirmier de formation. Elle, c’est Fatiha Tahri, diplômée d’une école d’infirmière. Ensemble, c’est Pap et Pille. Leurs savoureuses billes de biscuits s’invitent dans tous les points de vente. Le couple, au bureau comme à la ville, fondent leur succès sur l’audace et la bienveillance.

Anne-Sophie Tuszynski, CEO de WeCare@work

39 ans. Anne-Sophie Tuszynski fait face au cancer. Loin de se cacher, elle assume. Et fait de sa maladie la clef de son rebond. Résiliente comme jamais, elle fonde WeCare@work, start-up qui propose une offre de conseil et de services aux dirigeants sur la qualité de vie au travail. Objectif : concilier la maladie avec la vie active.

Trophée Entrepreneur de l’année

Il ou elle fait bouger les lignes. Parce qu’à un moment donné, notre Entrepreneur de l’année a su prendre le bon wagon, oser et innover. Qu’il soit autodidacte ou un produit des écoles les plus renommées, il mène avec passion, abnégation et conviction sa mission pour atteindre des objectifs insoupçonnés. Sa performance remarquée est durable, et encore source d’inspiration pour conquérir de nouveaux marchés.