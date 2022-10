Temps de lecture estimé : 2 minutes

La présidente du mouvement Éthic (Entreprises de taille humaine, indépendantes et de croissance) se fait une certaine idée des valeurs du travail et de l’entreprise.

Il y a vingt ans, cette créative de talent et d’allant lançait l’initiative J’aime ma boîte, une véritable « journée des entreprises », au succès jamais démenti. Elle revient pour nous sur les débuts de cet évènement et dresse les contours de son édition 2022. Rendez-vous le 20 octobre !

Nous célébrerons cette année, jeudi 20 octobre, la 20e édition de J’aime ma boîte. Tout d’abord, revenons à la genèse de cette journée des entreprises. Comment en avez-vous eu l’idée ?

S.D.M : Comme souvent, tout est parti d’un moment anodin de la vie quotidienne. J’étais dans un drugstore aux États-Unis, lorsque je suis tombée, au hasard des achalandages, sur des tas de mugs siglés I Love My Boss. Stupéfaite, j’ai aussitôt demandé à une employée le sens de cette manifestation, difficile à imaginer en France. Elle m’a indiqué que tout ceci faisait partie du Boss Day, un événement qui est comme une sorte de Saint-Valentin. L’occasion de dire à son patron, une fois dans l’année, le plaisir que l’on éprouve à travailler dans son entreprise. Immédiatement à mon retour en France, je me suis mis en tête d’adapter le projet. Je me suis rendue au Medef pour proposer l’idée. On m’a répondu, dans l’hilarité générale : « En France, quand on fait la fête à un patron, ça veut dire qu’on veut le séquestrer ! ». Alors, j’ai retravaillé le projet en le centrant, non pas sur le patron, mais sur l’entreprise elle-même. Un groupe de communication, emballé par l’idée, m’a offert la campagne de pub’ et tout commençait.

Quel est l’esprit de cette manifestation ?

S.D.M : La force de cette journée, c’est que chacun peut se l’approprier. La plupart du temps, ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui l’organisent, qui sont à la manœuvre. Il est très rare que tout cela émane de la direction ou des ressources humaines ! Il s’agit tout simplement d’exprimer le plaisir mutuel que nous avons à travailler ensemble, à partager des moments de convivialité dans l’entreprise. L’objectif est clair : célébrer l’affect en entreprise, surtout dans un moment où le numérique laisse les salariés esseulés. Ensuite, place à la créativité. Dans telle entreprise, chaque salarié va offrir un livre à un autre. Ailleurs, on réalisera un concours de dessins, et la plus belle peinture ornera ensuite la salle collective. Certaines entreprises réalisent également des défis sportifs… Nouveauté cette année : le yoga ou des massages de dix minutes, destinés à détendre les salariés. Et puis, plus simplement, on peut aussi opter pour un déjeuner commun où chacun apportera sa spécialité maison.

Vous célébrez la convivialité au travail. L’époque s’y prête-t-elle forcément à l’heure du tout numérique et de la remise en cause de la place du travail dans nos vies ?

S.D.M : Il est certain que le télétravail, par exemple, est un trait de l’égoïsme notoire de notre société. Il s’agit d’une déperdition et d’un mélange très dangereux entre le privé et le personnel. Il n’est pas acceptable de voir certains refuser de brancher leurs caméras parce qu’ils sont encore en pyjamas ! Tout cela symbolise une perte de discipline et rend très difficile le travail des encadrants. Comment remonter le moral et motiver ses équipes via Zoom ? J’ajouterai que la plupart des bonnes idées, en entreprise, viennent d’un bavardage autour de la machine à café !

Que proposer aux salariés pour leur redonner le plaisir du travail en entreprise ?

S.D.M : Il faut remettre de l’affect dans l’entreprise. Les salariés le disent : ils veulent qu’on s’occupe d’eux, et même que l’entreprise prenne soin de leur santé. C’est tout le sens de la réflexion que nous mènerons bientôt avec le philosophe Luc Ferry. Le 20 octobre, jour J de J’aime ma Boîte, nous dévoilerons le résultat d’un sondage exclusif OpinionWay, qui dessinera les contours de la relation affective entre les salariés et les entreprises.