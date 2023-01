Temps de lecture estimé : 1 minute

C’est à 40 ans, après avoir sillonné les vignobles de France que Ludovic Messiers décide de créer sa propre marque, LM Effervescence. À travers cette marque, il propose des champagnes, des effervescents, mais aussi des bulles et des vins produits en Normandie Véritable homme de la terre, Ludovic est parti d’un constat simple : les terres au Havre possèdent toutes les qualités et l’ensoleillement nécessaires à la croissance de la vigne. Il a donc fait le choix de planter des vignes dans sa région natale, la Normandie, sur des terrains d’exception issus d’un terroir proche de celui que l’on retrouve en Champagne.

Côté oenotourisme, LM Effervescence propose de nombreuses dégustations, formations et séminaires. Participez à des formations d’initiation ou de perfectionnement sur le travail de la vigne, découvrez des ateliers accords mets et vin, séjournez un week-end au coeur du vignoble…

Zoom sur le vin de France, Le Dionysien, issu du cépage chardonnay provenant de Champagne, planté en Normandie et vinifié à la bourguignonne. Cette cuvée d’une grande finesse dévoile un nez sur des notes légères de café et toastées. La bouche d’une belle rondeur est enveloppante avec de la matière et du corps.

Cette cuvée d’exception s’accordera à merveille avec des rouleaux de printemps au poulet, un tartare de saumon ou encore un dos de cabillaud à la sauce hollandaise. Il s’appréciera à une température comprise entre 10 °C et 12 °C.