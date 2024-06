Temps de lecture estimé : 1 minute

Quelle entrée bien vaniteuse me direz-vous cher lecteur ! Non, je ne vais pas vous rejouer la Trinité, simplement vous livrer un constat qui me concerne, peut-être ferez-vous le même.

Il y a quelques années de cela, je réalisais combien j’étais nombreux : trois, c’est beaucoup

pour un seul homme comme moi.

Tout d’abord il y a le Didier que je connais, celui qui agit en pleine conscience, déterminé à être au milieu des autres. Celui qui chaque matin se réveille et vient prendre sa place dans le théâtre de la vie, devenant un acteur parmi tant d’autres de la comédie/ tragédie du monde. Cet animal social se travestissant sans doute afin d’être au plus près des intérêts des uns et des autres.

Puis le second Didier et l’image que les gens s’en font : il est tantôt papa, chef d’entreprise, tantôt ami, tantôt apprécié ou tantôt détesté ; lui aussi a quelque chose de nombreux mais pour autant, il y a ici et incontestablement des points communs à partir desquels nous pourrions analyser ma ou mes personnalités. Enfin, le troisième est assurément le plus intéressant : c’est l’insaisissable Didier, celui que je suis dans mon for intérieur. Ce Didier-là, je l’ai longtemps ignoré, refusant de le sentir, de le ressentir, créant ainsi des distorsions, des conflits intérieurs me conduisant à du mal-être. Se regarder dans une glace, ce n’est pas toujours facile, surtout pour un aveugle comme moi penserez-vous… Et pourtant plus je le découvre, plus je l’écoute, mieux je me porte. De plus en plus aligné avec moi-même, le serial rêveur que je suis ne connais plus le cauchemar, comprenant davantage le sens de ce qu’il vit.

Je vous souhaite donc de rencontrer cet être mystérieux qui se cache en vous : puissions- nous nous rapprocher au plus près de lui, même s’il paraît évident que nous ne serons jamais totalement lui en pleine conscience.

Alors cher lecteur, combien êtes-vous ?

*Entrepreneur français aveugle depuis son enfance, Didier Roche est notamment le directeur général et associé du groupe Ethik Investment, qui a créé entre autres le Spa « Dans le Noir ? », où les esthéticiennes sont aveugles et la chaîne des restaurants « Dans le Noir ? », où les clients dînent dans l’obscurité totale, servis par des aveugles. Il est aussi fondateur de l’association H’up entrepreneurs qui accompagne les entrepreneurs handicapés.

didierroche.com, serialreveur.com, ethik-connection.com