Temps de lecture estimé : 1 minute

Quelle est la stratégie de Decathlon en signant Antoine Griezmann en tant qu’ambassadeur ?

Cette collaboration s’inscrit dans notre volonté de continuer à grandir et à affirmer nos ambitions. Quand l’un des joueurs préférés des Français rejoint la marque de sport préférée des Français, l’alchimie est évidente. Depuis plusieurs années, nos ballons sont reconnus pour leur qualité, notamment à travers des partenariats forts : nous fournissons les ballons officiels des championnats professionnels français (L1 et L2), de l’élite belge et depuis cette saison, de deux compétitions européennes : l’Europa Ligue et la Ligue Europa Conférence. Nous avions la même ambition pour nos chaussures de football, mais il nous a fallu du temps pour atteindre le niveau d’exigence que nous nous étions fixé. Aujourd’hui, nous avons la certitude que nos crampons répondent aux attentes du haut niveau. Il ne manquait plus qu’un joueur emblématique pour les porter. Antoine Griezmann était le choix idéal.

Comment concurrencer les géants étrangers comme Nike, Adidas ou son ancien équipementier Puma ?

Notre objectif n’est pas de les concurrencer directement mais plutôt d’affirmer notre place en tant qu’alternative crédible sur un marché très compétitif. Plutôt que de multiplier les contrats avec des joueurs, nous privilégions des collaborations stratégiques avec des profils qui valorisent notre savoir-faire et apportent une réelle plus-value à notre processus de conception. Nous ne cherchons pas à reproduire ce qui existe déjà mais à nous différencier en proposant aux footballeurs, quel que soit leur niveau, des produits à la fois techniques, durables et accessibles. C’est d’ailleurs dans cette logique que la chaussure d’Antoine Griezmann est disponible à 80 euros, là où d’autres crampons professionnels peuvent coûter trois fois plus cher. La prochaine étape ? Travailler avec des clubs pour devenir leur équipementier. Là encore, notre choix se portera sur des partenaires partageant nos valeurs et notre vision du sport.