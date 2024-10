Sous des dehors de neutralité, l’œuvre de Caillebotte se fait parfois, à bien y regarder, plus sulfureuse qu’on ne veut bien le dire. Ainsi les « portraits de célibataires » dévoilent de charmants messieurs à l’allure bourgeoise, ayant apparemment tout pour plaire et qui pourtant tardent à se marier… Gustave Caillebotte, génie discret de la peinture, consacra beaucoup de son temps à faire connaître les autres (Monet, Degas, Renoir, Cézanne, etc.).