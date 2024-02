Temps de lecture estimé : 2 minutes

Stéphane Carsillo, le nouveau « M. Smic » du gouvernement • C’est lui qui annoncera chaque année s’il y a ou non « coup de pouce » pour le Smic. Désormais à la tête du comité d’experts sur le Smic, l’économiste Stéphane Carsillo, hier proche de Nicolas Sarkozy, aura la lourde charge de proposer des pistes d’évolution pour cet essentiel de la politique économique française. 17,3 % des Français sont désormais abonnés à cette rémunération synonyme à la fois de protection et de paupérisation. Gabriel Attal s’est par ailleurs engagé à « désmicardiser » la France. Stéphane Carsillo devra proposer des réformes nouvelles pour y parvenir.

Leclerc se défend • En une séquence médiatique, celle de la crise agricole, il est passé du rôle de héros à celui de quasi salaud. Michel-Édouard Leclerc, hier loué pour son combat contre l’inflation, est aujourd’hui un mouton noir, accusé de « faire son beurre » sur le dos des agriculteurs… Au micro de France Inter, lundi 5 février, « l’ami des petits prix » avouait son amertume : « Aujourd’hui, nous sommes jetés en pâture » (joli jeu de mots). Et même s’il reconnaît « une part de responsabilité », « MEL » refuse d’être le bouc émissaire de la crise. « Je suis Breton. Nous sommes Vendéens, nous sommes Alsaciens, nous sommes des gens des terroirs […] moi je suis patriote », affirme l’enfant de Landerneau.

Liz Truss lance un mouvement politique • L’ex-Première ministre britannique ne renonce pas à la vie politique. Liz Truss, locataire du 10 Downing Street à peine 49 jours, avait été évincée par son propre parti en octobre 2022. Mardi 6 février, l’ancienne cheffe du gouvernement a annoncé le lancement de son nouveau mouvement, baptisé les « Popular Conservatives » ou « PopCons ». L’idée ? pousser les conservateurs à embrasser des idées encore plus à droite. Parmi ses objectifs : réduire les impôts, revenir sur certaines mesures pour atteindre la neutralité carbone, repousser l’âge de départ à la retraite ou encore instaurer des politiques migratoires plus strictes, etc.

Recharge électrique : Driveco enregistre 35 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 • L’électrique, créneau porteur. L’an passé, la start-up française Driveco, spécialisée dans la recharge électrique, a enregistré un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros. Soit une hausse de 40 % en un an. « Nous avons passé le cap symbolique des 10 000 bornes : 6 000 d’entre elles sont en exploitation et 4 000 sont en cours d’installation », explique dans Les Échos Ion Leahu-Aluas, PDG de la jeune société. C’est en partie ce maillage du territoire qui explique la bonne forme de Driveco. Sans compter l’accélération de l’électrification du marché automobile : en 2023, 298 522 voitures 100 % électriques ont été immatriculées dans l’hexagone, ce qui a représenté 16,8 % des ventes de modèles neufs, contre 13,3 % un an plus tôt. Le futur est rentable.

Quels produits sont les plus achetés en ligne en Europe ? • L’e-commerce fait partie de notre quotidien. Et ce sont les achats de mode qui sont le plus plébiscités en ligne par les Européens, puisque 58 % des e-acheteurs européens ont acheté un produit de mode dans les six mois qui précédent l’étude menée par la filiale internationale de La Poste et l’institut GfK. Derrière, on retrouve : les chaussures (51 %), la beauté et la santé (48 %) et les livres (44 %). Selon l’étude, pour 65 % des e-acheteurs, les achats en ligne « sont considérés comme un moyen d’économiser de l’argent ».

