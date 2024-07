Vite compris le 3 juillet

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Duralex a trois offres de reprise sur la table • La verrerie historique française Duralex est en redressement judiciaire depuis le 14 avril dernier. Trois offres de reprise ont été déposées pour tenter de sauver ce monument du patrimoine entrepreneurial français. Parmi elles, l’offre de la Société coopérative de production (Scop) est la mieux accueillie par les employés du groupe. Portée par la direction du site Duralex de La Chapelle-Saint-Mesmin (45), cette offre prévoit le maintien total des effectifs. Les deux autres propositions couperaient dans les effectifs. Le tribunal de commerce d’Orléans examinera l’ensemble des offres le 17 juillet prochain.

Casino vend 66 nouveaux magasins • La voilure se réduit encore. Après 121 magasins cédés fin avril puis 90 fin mai, Casino se sépare cette fois-ci de 66 magasins. Ce sont les Mousquetaires et Auchan Retail France qui récupèrent cette nouvelle vague d’établissements. Casino rappelle que ses acheteurs « se sont engagés à reprendre l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés aux magasins et aux stations-services transférés ».

Ça bouge à la direction d’Arcadis France ! • Le leader international de l’ingénierie et du conseil dans les domaines de l’urbain, Arcadis, vient de nommer Thibaud Bourdon à la direction du conseil et gestion de projets. Cette arrivée traduit le souhait d’Arcadis d’accélérer le développement de ses activités de conseil et de gestion de projets dans l’immobilier commercial. « Son expérience sera clé pour mener à bien notre stratégie de développement en France, qui vise à croître nos activités de conseil », se réjouit John Atkins, directeur Europe centrale et sud d’Arcadis.

Changement de directeur aussi chez Cartier ! • Début septembre, Cyrille Vigneron cédera sa place à Louis Ferla pour la direction de la prestigieuse marque Cartier. Le futur ex-directeur souhaite partir en retraite. Il continuera toutefois à épauler son remplaçant, Louis Ferla, pour assurer une « transition en douceur », nous informe le groupe Richemont (propriétaire de Cartier).

Revolut a presque doublé son chiffre d’affaires en 2023 • On en entend parler un peu partout… Et ça marche ! La banque en ligne britannique a quasiment multiplié par deux l’an dernier son chiffre d’affaires, à 1,8 milliard de livres. Pour rappel, en 2022, le CA de l’entreprise culminait à 1,1 milliard. Côté bénéfice net, Revolut l’établit à 344 millions de livres en 2023, soit 50 fois plus qu’en 2022. L’établissement réalise ces chiffres grâce à l’arrivée de plus de 12 millions de nouveaux utilisateurs sur la période. Ceci explique cela.

