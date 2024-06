Temps de lecture estimé : 2 minutes

SNCF Voyageurs en Italie dès 2026 ? • La compagnie ferroviaire SNCF Voyageurs vient d’annoncer son intention de s’implanter en Italie à partir de 2026. Elle projette d’y développer plusieurs liaisons intérieures entre Turin, Milan, Rome, Venise et Naples. La compagnie prévoit aussi de desservir d’autres municipalités comme Brescia, Vérone, Padoue, Bologne et Florence. Évidemment, cette offre ferroviaire sera progressive, comme ce fut le cas en Espagne en 2021, au moment où la SNCF Voyageurs s’est implantée dans le pays. À terme, le groupe espère récupérer 15 % des parts de marché en Italie d’ici à 2030.

Ford veut couper dans les effectifs • Dans l’usine Ford de Valence en Espagne, les salariés s’inquiètent. Le constructeur vient d’annoncer vouloir y supprimer 1 600 postes, après une première coupe l’an dernier. « Il y a actuellement un excédent de personnel d’environ 1 600 employés dans l’usine », a indiqué une porte-parole de Ford Espagne à l’AFP. Parmi ces 1 600 licenciements potentiels, 600 sont d’origine structurelle tandis que 1 000 autres pourraient se voir proposer une « solution de transition en attendant la production d’un nouveau véhicule ».

Panique chez les imprimeurs • Timing serré pour les imprimeurs à 18 jours du premier tour des élections législatives ! En un peu plus de deux semaines, ils devront fournir affiches, tracts et bulletins de vote. La menace d’une pénurie de papier électoral plane plus que jamais… « Il nous faut des centaines de tonnes (de papier, ndlr) », précise Pierre Barki, le président du Groupement des importateurs de papiers et cartons (GIPC).

Meurtre d’un journaliste aux Pays-Bas, les peines tombent • Peter R. de Vries, un journaliste d’investigation néerlandais, a été abattu en pleine rue en 2021. Il avait, à l’époque, un rôle prépondérant dans le procès d’un baron de la drogue locale. Il conseillait notamment l’un des principaux témoins. Trois ans plus tard, les six hommes responsables de ce meurtre ont été jugés. Et le juge en charge de l’affaire a prononcé de lourdes peines. Elles vont de 28 ans pour les principaux coupables et jusqu’à 10 ans pour les complices. Une décision logique tant le crime avait heurté tout le pays.

Apple prend le courant ascendant de l’IA • Toutes les boîtes – ou presque – qui touchent à l’IA deviennent sexy en Bourse. Et ça, Apple l’a bien compris lors de sa séance de mardi. Avec +7,26 % sur son cours, l’action du géant américain culminait à 207,15 dollars. Cette frénésie sur la pomme s’explique par les conclusions des analystes sur les avancées de l’entreprise en matière d’IA. Selon eux, Apple a fait de véritables progrès sur cette question. Action, réaction : les investisseurs ont tous voulu fortifier leur position sur Apple à la suite de l’annonce.

crédits : shutterstock