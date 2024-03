Temps de lecture estimé : 2 minutes

Semaine folle sur le bitcoin ! • Pour la crypto reine, les semaines s’enchaînent et se ressemblent. Et ce n’est pas pour déplaire aux investisseurs ! Le bitcoin a dépassé le seuil historique des 70 000 dollars vendredi dernier, une première pour une cryptomonnaie. En cause ? Le mouvement à la baisse du dollar, qui pousse l’acheteur à investir dans cet actif ultra-volatil. Depuis le début de l’année, le bitcoin a d’ailleurs fait une percée de 60 %. C’est assez rare pour le souligner.

Microsoft et sa cyber épée de Damoclès • Un groupe de pirates informatiques chercherait des noises à Microsoft ? C’est en tout cas ce que clame l’entreprise, qui pointe ouvertement du doigt l’organisation Midnight Blizzard, soutenue par la Russie. Selon l’entreprise fondée par Bill Gates, les pirates de Midnight tenteraient d’entrer dans les systèmes grâce à des informations volées en janvier dernier.

Fnac Darty quitte le SBF 120 ! • Entré en grandes pompes au sein du SBF 120 il y a six ans, Fnac Darty est maintenant contraint de le quitter. Le 18 mars prochain, le deuxième grand indice de la Bourse de Paris sera donc délesté du groupe expert en électroménager. Une décision qui pourrait faire suite aux mauvais résultats en Bourse de Fnac Darty. Sur les 5 dernières années, le groupe a perdu environ 60 % de sa valorisation. Il attend maintenant une accalmie de l’inflation pour redresser la barre.

Les États-Unis font mieux que prévu, mais sans gloire • L’emploi dépasse toutes les attentes ! Le rapport mensuel du Travail fait état de 275 000 emplois non-agricoles créés en février outre-Atlantique, contre 229 000 (révisé de 353 000) en janvier. Pour le chômage, on observe une légère hausse, à 3,9 % contre 3,7 % en janvier. Pour la hausse des salaires, elle s’établit à 0,1 % contre 0,6 % en janvier. En bref, un rapport du Travail assez « faible », pour reprendre le mot de Matthew Ryan, responsable de la stratégie chez Ebury. « Si le nombre d’emplois créés en février a surpris à la hausse de l’ordre de 75 000, cela est plus que contrebalancé par la forte révision à la baisse de 124 000 du nombre d’emplois créés en janvier », indiquait-t-il la semaine dernière à Reuters.

Inflation : la différence de perception entre les femmes et les hommes ! • Selon certains économistes de la Banque de France, les femmes auraient été plus choquées par l’inflation que les hommes. Et l’explication réside dans de vieilles habitudes à la peau dure. Toujours selon ces économistes, les femmes font plus souvent les courses. Elle auraient donc plus été exposées à la hausse des prix. En chiffre, leur perception est plus élevée de 1,6 point sur la période de 2022 et de 1 point sur la période 2023.

crédits : shutterstock