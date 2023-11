Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est le jeudi 9 novembre prochain que la Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) fête ses 60 ans ! Pour l’occasion, aura lieu l’événement « Et si nous inventions demain ». ÉcoRéseau Business est partenaire.



Créée en 1963, La FCA est une organisation professionnelle qui représente les groupements de commerçants associés en France. Son rôle est essentiel et s’articule autour de la promotion de cette forme de commerce. Elle contribue également à l’essor du commerce coopératif et associé, en favorisant la constitution et le développement de nombreux groupements. Dans tous les domaines, la fédération permet aux groupements de partager leurs expériences.

Mais qu’est-ce que le commerce coopératif associé ? Au sens large, c’est une forme de commerce qui permet à des entrepreneurs indépendants de mutualiser leurs moyens et de se regrouper pour bénéficier de la puissance d’un réseau. Si l’on développe davantage, ce commerce s’organise en réseaux de points de ventes (magasins, agences, hôtels, etc.) crées et dirigés par les entrepreneurs indépendants. Ces indépendants sont à leur tour membres d’un « groupement », ce qui leur permet de mettre en place, et en commun, outils et actions. Ils mutualisent ainsi leurs moyens, mais également leurs savoir-faire.

Quelles sont les missions de la FCA ?

La Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) a alors pour mission de représenter le commerce coopératif et associé en France. Cet objectif passe ainsi par différents moyens d’actions. D’abord, la FCA représente le commerce coopératif associé et défend les intérêts des groupements de commerçants indépendants qui lui sont associés. Elle veille également à la cohérence de l’ensemble des textes qui concernent le commerce, le statut d’entrepreneur indépendant, mais aussi les PME.

Ensuite, la Fédération promeut et développe ce commerce qu’elle représente. Elle y parvient en contribuant à une meilleure connaissance et une plus grande notoriété du commerce coopératif et associé. Cela passe notamment par l’organisation de son événement : « Les Rencontres du Commerce Coopératif et Associé ». C’est un colloque qui rassemble plus de 350 personnes comprenant ses adhérents, partenaires et interlocuteurs. Enfin, elle intervient souvent dans différentes conférences et communique beaucoup sur ses activités.

De plus, la fédération conseille, échange et facilite la médiation. En effet, elle conseille ses groupements d’adhérents dans les domaines juridiques, fiscaux et économiques (évolution de leurs statuts, règlements intérieurs, contrats d’enseignes). Elle facilite également les échanges d’expérience entre les groupements et les dirigeants. Enfin, la FCA propose deux services de médiation distincts : la Médiation du Commerce et Associé et le Centre de Médiation de la FCA, que nous vous invitons à découvrir plus en détails.

Rendez-vous le 9 novembre !

Organisées à la maison de la Radio et de la Musique (Paris XVIe), et ce, dès 14 h, les Rencontres du Commerce Coopératif et Associé vous attendent nombreux ! Cet événement, au-delà de célébrer les 60 ans de la Fédération, aura pour thème « Et si nous inventions demain ? ». La célèbre présentatrice, Églantine Eméyé l’animera.

Cet événement sera composé de plusieurs thématiques et donnera la parole à plusieurs personnalités du commerce coopératif et associé, mais également à des experts et des politiques. Ce sera ainsi l’occasion d’aborder les bases fondamentales du secteur mais aussi d’autres sujets qui répondent aux enjeux d’aujourd’hui et aux défis de demain.

Au-delà de ces présentations, il y aura différentes animations musicales. Des surprises viendront également se glisser au cours de l’événement. Enfin, de nombreuses personnalités influentes seront de la partie. Notamment Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Carole Grandjean ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels ou encore plusieurs noms de la grande distribution comme Thierry Cotillard, Michel-Édouard Leclerc et Dominique Schelcher. Voilà une belle manière de souffler sa 60e bougie.