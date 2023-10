Temps de lecture estimé : 2 minutes

Olivier Urrutia est délégué général de la Fédération du commerce coopératif et associé (FCA). En amont des Rencontres et des 60 ans de la FCA le 9 novembre, il revient pour ÉcoRéseau Business (partenaire de l’événement) sur l’avenir du commerce.

TRIBUNE. Changement climatique, intelligence artificielle, rapport au travail, localisme, crise du foncier.. Tant de phénomènes concourent à recomposer la réalité du commerce et même à le redéfinir. À la fois pilier de l’économie, élément indispensable au lien social et à l’aménagement des territoires, le commerce représente environ 700 000 entreprises, 3,6 millions d’emplois et 1 450 milliards d’euros de chiffre d’affaires – dont 220 milliards de valeur ajoutée –, soit plus de 50 % du produit intérieur brut (PIB) national. Un colosse donc, qui nourrit, habille, équipe, loge et met en relation chaque jour les Français, mais un colosse aux pieds d’argile tant les défis, nombreux, qui se dressent devant lui sont exigeants et les efforts à fournir immenses. En ce sens, les priorités semblent claires : réussir les transitions écologique et numérique, accroître l’attractivité des métiers du commerce.

À l’heure de la situation de menace existentielle dans laquelle se trouve le monde et du nombre croissant de consommateurs ou de salariés qui privilégient dans leurs démarches d’achat ou de recherche d’emploi des commerces qui respectent l’environnement, réussir la transition écologique de leurs modèles c’est la garantie pour les acteurs du secteur de construire un commerce renouvelé à la fois plus responsable et plus compétitif. Mais transitions écologique et numérique doivent être abordées concomitamment.

En effet, le numérique à rebours d’une croyance encore trop répandue, n’est pas neutre sur le plan de l’empreinte carbone. Toutefois, portée par l’irruption fracassante de l’intelligence artificielle au service de la modernisation du commerce grâce au numérique promet d’innombrables bénéfices : amélioration du parcours d’achat ; suppression de l’impression automatique du ticket de caisse ; gestion intelligente du système énergétique des points de vente ; optimisation de l’implantation des commerces et dynamisation des centres villes par l’analyse de mégadonnées permettant d’analyser les flux de passants ; production de contenus, automatisation du service client, détection des fraudes et métavers pour des expériences clients uniques dans le e-commerce. De fait, loin de participer à une opposition stérile entre commerce physique et e-commerce, les technologies de l’intelligence artificielle permettent au contraire aux acteurs du secteur de développer une approche omnicanale en phase avec de nouvelles tendances de consommation mêlant achat en ligne et achat en magasin.

Enfin, s’il veut renforcer son attractivité auprès d’une jeunesse qui, demain, composera à la fois son corps social et sa clientèle, le commerce n’échappera pas à l’obligation de passer de la valeur travail à la valeur du travail. Pour cela, il dispose d’atouts majeurs : contact humain, diversité des métiers et des secteurs, utilité sociale, ancrage local, notamment. Il faudra revoir l’organisation du travail et les conditions d’exercice de celui-ci. Sans cela, le risque est grand de devenir un secteur sacrifié au profit d’autres horizons, d’autres idéaux, qui portent la promesse de modèles et de conditions plus en congruence avec les valeurs d’une part croissante de citoyens.

Dans ce contexte, le commerce coopératif et associé, modèle historique du commerce organisé, connaît depuis plus de vingt ans maintenant la plus forte croissance du secteur. Porté par ses valeurs d’interdépendance, de démocratie d’entreprise marquée par le principe de « un individu, une voix », de solidarité, de proximité, de mutualisation des services et des ressources, le commerce coopératif et associé préfigure déjà ce à quoi pourrait ressembler le commerce de demain.