Créer, développer ou transmettre : enjeux majeurs pour France Invest

France Invest publie, pour ses quarante ans, un formidable ouvrage pour démocratiser le métier du capital-investissement.



D’Entrepreneurs à entrepreneurs, illustré par Gabs et publié aux éditions Eyrolles, se dévore entre galéjades et esprit de sérieux.



Depuis 1984, France Invest, porte-parole des professionnels du capital-investissement, accompagne les entreprises françaises dans leur croissance et leur transformation. À l’occasion de son quarantième anniversaire, l’association publie un ouvrage exclusif en collaboration avec les éditions Eyrolles, illustré avec drôlerie, gouaille et fantaisie par le dessinateur Gabs. Ce livre, ludique et donc instructif, démystifie le rôle des acteurs du capital-investissement auprès des start-up, PME et ETI. Une sympathique gauloiserie pour égayer cette fin d’année ! Et si vous osiez déposer cet ouvrage sous le sapin ?

Il était temps de dédramatiser le capital-investissement

En s’associant à Gabs, France Invest propose une vision décalée mais claire du capital-investissement. Contrairement aux idées reçues, ouvrir son capital ne signifie pas perdre le contrôle de son entreprise. Cela représente une opportunité unique pour accéder à des ressources financières et bénéficier de l’expertise d’investisseurs professionnels. Ces derniers jouent – vous le savez chers lecteurs – un rôle clé dans la modernisation, la croissance et la transmission des entreprises, ce qui renforce leur résilience et leur pérennité.

Des partenaires engagés… Vers le durable !

À travers des dessins humoristiques, l’ouvrage met en lumière les défis majeurs auxquels font face les dirigeants d’entreprise : transition écologique, transformation numérique, conquête internationale, et pérennisation des activités. Plus que des financiers, les professionnels du capital-investissement s’imposent comme de véritables partenaires stratégiques et opérationnels, contribuant durablement à l’économie française.

Quatre décennies pour l’expertise

Bertrand Rambaud, président de France Invest, résume l’initiative d’un ton docte : « À l’occasion de nos quarante ans, nous avons souhaité présenter notre métier de manière moins conventionnelle, afin d’illustrer le rôle clé du capital-investissement dans le lien entre épargne et économie réelle. » Gabs, dessinateur du projet, ajoute : « Cette collaboration illustre avec humour les défis des entrepreneurs, nourrie par des échanges spontanés avec les équipes de France Invest. » Au cœur de l’essentiel, France Invest se réinvente dans l’originalité et l’optimisme, les deux mamelles d’une méthode gagnante. Alors, osons le dire : vivement demain !