Dans les 7 jours… du 8 au 14 juillet

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 8 juillet

> Soirée Women First Club

Un événement en présence d’Alexia Laroche-Joubert et Pascale Socquet pour discuter de la place des femmes dans les médias. Au 17, avenue Hoche 75008 Paris. Accès à la billetterie ici.

Mardi 9 juillet

> Certificat Mémoire de l’entreprise – Réunion d’information

Otto von Bismarck disait : « Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut pas savoir où il va. » Et aujourd’hui encore, cette maxime résonne dans la tête des chefs d’entreprises. C’est pourquoi cette formation sur la mémoire de l’entreprise met l’accent sur l’identité d’une marque par ses soubresauts passés, ses succès et son histoire globale. Lien.

> « Soirée d’été »

On y est ! Le mois de juillet est propice aux soirées d’été et la France FinTech vous en propose une d’un tout autre genre. L’organisme prévoit un événement de rencontres pour près de 350 entrepreneurs, décideurs, représentants des pouvoirs publics, personnalités du monde de l’innovation, journalistes. L’occasion rêvée pour réseauter dans un cadre chaleureux. Plus d’infos.

Mercredi 10 juillet

> Paris Business, Tech & Entrepreneurs

Une soirée de réseautage à l’échelle internationale. Toutes les start-up technologiques, entrepreneurs en freelance et chefs d’entreprise sont conviés à cet apéritif chargé d’opportunités business. Au 23, rue de Lappe 75011 Paris. Accès libre sur inscription.

> Start Me Up

Un événement de début de soirée pour débattre de l’intelligence artificielle générative, mais aussi pour élire la meilleure start-up e-commerce de l’année. Accès libre sur inscription.

Jeudi 11 juillet

> 32e édition de l’Observatoire de l’e-pub

Réalisée par l’équipe du cabinet Oliver Wyman, cette étude analyse l’évolution des principaux leviers de la publicité numérique, en France, au cours du premier semestre 2024.

> Journée mondiale de la population (ONU)

Cette journée internationale attire l’attention sur les problématiques de population et de planification familiale.

Vendredi 12 juillet

> West Web festival 2024

Deuxième jour du West Web festival, l’événement qui réunit les acteurs du digital et de l’innovation pour des conférences et des ateliers. En parallèle des Vieilles Charrues, cet événement rassemble les figures de proue de l’innovation et du digital, telles que X, Tinder, Microsoft, BlaBlaCar, etc. Lien.



Samedi 13 juillet

> Ça s’est passé un 13 juillet… 1965 !

Le gouvernement de Georges Pompidou accordait aux femmes mariées l’autonomie financière. Un droit qui leur avait été retiré par le Code Napoléon. Jusqu’à cette date, les femmes n’avaient pas le droit de signer un chèque ou d’ouvrir un compte courant une fois qu’elles étaient mariées.

Dimanche 14 juillet

> Fête nationale française

Cette année, nous commémorerons les 235 ans de la prise de la Bastille.

> Finale de l’Euro 2024

