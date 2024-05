Dans les 7 jours… du 6 au 12 mai

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 6 mai

> Women in Tech Global Summit

Un événement pour encourager les femmes dans l’innovation ! Ce sommet réunira un groupe diversifié de dirigeants du gouvernement, du monde des affaires et de la société civile. L’idée ? Organiser un think tank pour analyser la place de la femme dans le paysage technologique. Le tout sous le haut patronage d’Emmanuel Macron. Plus d’infos ici.

Mardi 7 mai

> Présentation des COMEX du SBF 120 les plus influents sur les réseaux sociaux

L’Association nationale des communicants organise un événement pour récompenser les comités exécutifs du SBF 120 les plus présents sur les réseaux sociaux. Ça commence à 9 heures, en ligne et sous accès payant.

> Le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund pour une place en finale de Ligue des champions

Au match aller, les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient concédé une défaite (1-0) et perdu Lucas Hernandez sur blessure. Il reste donc 90 minutes (au minimum !) au PSG pour inverser la tendance et ainsi se qualifier pour une finale de Ligue des champions, face au Bayern Munich ou au Real Madrid.

Mercredi 8 mai

> « La guerre est gagnée ! Voici la Victoire ! »

Pour fêter les 79 ans de la victoire des Alliés sur les nazis, tout le territoire commémorera et rendra hommage aux militaires morts pour la France.

Jeudi 9 mai

> L’Ascension

Une fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques.

> Journée de l’Europe

Tous les États membres de l’Union européenne rendent hommage à la Déclaration Schuman du 9 mai 1950. Le discours prononcé ce jour-là par Robert Schuman est perçu par beaucoup comme le texte fondateur de l’UE d’aujourd’hui. Et à l’heure où Emmanuel Macron annonce que « Notre Europe peut mourir », cette journée semble plus que jamais importante.

Vendredi 10 mai

> Journée des mémoires et des réflexions sur la traite, l’esclavage et leurs abolitions

En ce jour consacré à la mémoire de la traite négrière et de l’esclavage, des actions sont menées par l’Éducation nationale notamment dans les centres de documentation et dans les établissements scolaires. Ce sera aussi l’occasion pour les organisateurs du concours scolaire « la flamme de l’égalité » de valoriser les travaux de leurs lauréats.

Samedi 11 mai

> C’était le 11 mai 1931… la faillite de la Kreditanstalt Bank

Dans un contexte économique fragile, la banque autrichienne Kreditanstalt chancèle. Et finalement, un peu moins de deux ans après le jeudi noir de 1929, l’établissement fait faillite. La crise financière s’installe ainsi en Europe et gangrène l’Allemagne. La suite appartient à l’histoire.

Dimanche 12 mai

> Clôture du concours Lépine

Le concours Lépine, qui récompense les meilleures inventions, touchera à sa fin ce dimanche. Les lauréats seront ainsi primés ce jour.

> Journée internationale de l’infirmière

Une journée pour célébrer les nobles actes accomplis par les infirmiers et les infirmières pour la société.

crédits : shutterstock