Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 24 juin

> USI (Unexpected Sources of Inspiration)



USI accompagne les entreprises du CAC 40 et du SBF 120 à faire face aux enjeux de transformation stratégiques, technologiques, managériaux pour accompagner la transformation responsable de nos sociétés. C’est également un espace d’inspiration, de rencontres et d’échanges. Soyez donc nombreux pour la thématique de cette année : la technologie dans l’exercice de la souveraineté !

Mardi 25 juin

> Coachhub Summit Paris 2024

Préparez-vous pour une demi-journée d’ateliers et moments de partage en présence des leaders des plus grandes organisations françaises autour d’une thématique commune : transformer et réinventer la culture d’entreprise. Demandez à participer dès aujourd’hui !

Mercredi 26 juin

> IREP Forum : publicité digitale, enjeux de décarbonation et de transformation des comportements



Ne manquez pas l’IREP Forum organisé en partenariat avec l’Alliance Digitale qui sera consacré aux enjeux de la décarbonation du digital au travers de ses mesures, ses actions qui seront illustrées par de multiples initiatives et retours d’expériences. Acteur de ces transformations, nous verrons comment le digital peut être aussi un accélérateur de ces évolutions positives au sein de la société.

Jeudi 27 juin

> Grand prix de la Good Économie 4e édition



La 4e édition de la grande Remise de Prix de la Good Économie aura lieu le 27 juin prochain à l’auditorium situé au 10 Bd de Grenelle (locaux du groupe Les Echos) en présence de tous les acteurs qui s’engagent pour une économie plus responsable envers la planète et ses habitants, veillant ainsi aux générations futures. Il est encore temps de réserver vos places !

Vendredi 28 juin

>110e anniversaire de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche



Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche, héritier de l’Empire austro-hongrois fut assassiné par un nationaliste serbe. Cet événement est alors considéré comme l’un des éléments déclencheurs majeurs de la Première Guerre mondiale.

Samedi 29 juin

> Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie



Dimanche 30 juin

> Direction le bureau de vote pour le premier tour des législatives !