Cette journée promet d’être une occasion exceptionnelle de se plonger dans le monde fascinant de l’IA et d’explorer comment elle peut être utilisée pour enrichir nos pratiques éducatives. À Lille, dès 9 h 15. Plus d’infos ici .

> Journée mondiale des cancers de l’enfant

Quelle image plus injuste que celle d’un enfant frappé par le cancer ? Cette journée est l’occasion de se mobiliser pour soutenir la recherche et les structures médicales qui soignent les petits malades. « Les cancers chez l’enfant restent, encore aujourd’hui, souvent synonymes d’isolement et de rupture du lien social et scolaire. Si, la Ligue contre le cancer soutient les orientations prises dans le cadre du Plan cancer, il est de notre devoir d’exiger la mise en œuvre de solutions concrètes pour aider les enfants et leurs familles, avant, pendant et après la maladie », explique le professeur Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer.

> Les 100 tendances de consommation de 2024

Cet événement exceptionnel célèbre les 10 ans du rapport influent « Future 100 », une source inestimable pour comprendre les tendances qui transformeront nos vies dans les mois et années à venir. En ligne à partir de 11 heures. Lien.

Vendredi 16 février

> Webcafé « Communication Digitale »

Où en êtes-vous de vos résultats sur les réseaux sociaux ? À quelles cibles vous adressez-vous ? Entre 9 h et 10 h 30, sur Zoom.