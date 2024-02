Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Végétaliser la restauration collective • L’enquête menée par l’Association Végétarienne de France (AVF) révèle que le menu végétarien hebdomadaire dans les cantines, instauré par la loi Egalim en 2019, est loin d’être appliqué dans tous les établissements. En cause : le manque de soutien de l’État ! Près de 40 % des écoles ne proposent pas systématiquement ce menu. L’accompagnement par l’État est jugé insuffisant par près des deux tiers des établissements. L’AVF appelle les pouvoirs publics à donner aux personnes chargées d’appliquer la loi les moyens des ambitions affichées : accompagner, former les chefs pour une cuisine végétale de qualité, renforcer le cadre réglementaire et professionnel et garantir les moyens financiers et humains pour appliquer la loi.

Sport en entreprise : bien-être et rentabilité • D’après la Fédération Française du Sport en Entreprise (FFSE), 16 % des citoyens qui pratiquent une activité physique le font dans le cadre professionnel. L’étude confirme une forte attente des salariés. Néanmoins, seules 35 % des entreprises interrogées ont mis en place des dispositifs nécessitant un fort engagement. À noter que la pratique du sport en milieu professionnel est vue comme un levier de performance dont entreprises et rentabilité peuvent se servir. 88 % des organisations interrogées constatent des effets positifs sur leurs équipes en termes de bien-être (85 %) et de cohésion de groupe (73 %).

Halte aux cuisses de grenouilles ! • À l’initiative de l’association Robin des Bois, 42 ONG dont 18 françaises ont écrit aux ministres en charge de l’environnement des 27 États de l’Union européenne pour leur demander de mettre fin aux importations incontrôlées des cuisses de grenouilles à des fins culinaires. Cette importation annuelle dépasse les 4 000 tonnes, soit entre 81 et 200 millions de grenouilles (selon la taille de l’espèce). Les méthodes de mise à mort sont cruelles : la plupart des cuisses de grenouilles sont coupées aux ciseaux ou avec d’autres outils tranchants sans que les animaux soient anesthésiés. Rappelons que cette surexploitation est également responsable du déséquilibre des écosystèmes notamment à cause de la prolifération des moustiques et des cicadelles brunes du riz dont les grenouilles sont d’importants prédateurs.

Espèces migratrices menacées • Dans un récent rapport, basé sur le classement de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les Nations unies alertent sur le déclin des espèces migratrices. Pour les requins, jaguars, baleines, tortues, il est massif, mais pas irréversible. 44 % des espèces migratrices étudiées ont vu leurs populations diminuer et 22 % d’entre elles sont menacées d’extinction. Les menaces qui pèsent sur ces animaux sont liées à l’activité humaine : dégradation des habitats en raison essentiellement de l’agriculture intensive ainsi que le changement climatique. Le rapport appelle à la coopération internationale pour aider des animaux qui, par nature, ne connaissent pas de frontières et peuvent parfois franchir des milliers de kilomètres. Les pays du monde entier se retrouvent pour une conférence (COP14) en Ouzbékistan du 12 au 17 février pour se pencher sur le sort de ces espèces migratrices.

crédits : shutterstock