Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une lettre ouverte de Jean-Luc Jeener, directeur du Théâtre du Nord-Ouest.

Institution de la scène parisienne, le « T.N.O. » situé 13 rue du Faubourg Montmartre lance un appel pour sa survie.

Chers amis,

Une fois encore notre théâtre est en grand danger et c’est la conséquence du coronavirus.

Grâce à votre soutien en 2019 lors du lancement de notre intégrale Shakespeare, le Nord-Ouest n’avait plus aucune dette. C’était la première fois depuis son ouverture en 1997. Mais le coronavirus et son cortège de confinements et de couvre-feux sont arrivés. Les théâtres ont ensuite rouvert, mais le public est resté rare pendant de longs mois. Une « dette coronavirus » s’est constituée. Elle s’élève maintenant à 82 642 euros.

Depuis deux ans, le public est de retour ; nos recettes couvrent loyer et charges courantes. Grâce au « Pass Culture » nous accueillons de plus en plus de collégiens et de lycéens. Donner à entendre les classiques dans le respect des œuvres est une des missions de notre théâtre. Accueillir cette jeunesse nous réjouit. Si notre situation est bien meilleure, elle ne permet cependant pas de rembourser les arriérés de loyer.

Avec votre soutien tout devient possible

Le propriétaire a perdu patience et vient de nous assigner au Tribunal judiciaire pour obtenir la résiliation de notre bail commercial et nous mettre à la porte. Une première audience s’est tenue le 13 septembre dernier. Dieu merci, le tribunal nous a accordé un report jusqu’au 14 février 2025. Il nous faut donc impérativement d’ici-là trouver 82 642 euros, sinon le juge risque d’annuler notre bail et de fermer le théâtre.

Cette situation est injuste ; nous sommes néanmoins embarrassés de vous solliciter de nouveau, même si nous connaissons votre attachement à notre théâtre. Vos dons nous seraient extrêmement précieux. Versés à notre association Les intégrales du Nord-Ouest, ils donnent lieu à un reçu fiscal.

Vous pouvez aussi nous aider en souscrivant au passeport de notre saison 2025 : Théâtre essentiel, et bénéficier ainsi du libre accès à l’ensemble de notre programmation.

Pendant la crise sanitaire, nous étions fermés parce que les lieux de culture étaient réputés « non essentiels ». Nous pensons que Molière, Shakespeare, Sophocle, Musset, Feydeau, Montherlant, Racine, et aussi Jean-Claude Brisville, Bernard-Marie Koltès, Nathalie Sarraute et beaucoup d’autres auteurs qui seront à l’affiche de cette nouvelle saison le sont. Essentiels.

Votre précieux soutien le sera aussi.

Avec espoir,

Jean-Luc Jeener