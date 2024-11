Temps de lecture estimé : 2 minutes

Par La Monnaie de Paris et VR Interactive. Dans le cadre de la visite virtuelle de l’exposition « D’or, d’argent, de bronze. Une histoire de la médaille olympique ».

TRIBUNE. Pour faire perdurer la ferveur des Jeux olympiques de Paris 2024, la Monnaie de Paris propose au public une immersion inédite dans l’histoire des médailles olympiques grâce à une visite virtuelle exceptionnelle. Réalisée par VR Interactive, entreprise innovante du Bassin d’Arcachon, cette expérience est accessible en ligne sur le site de la Monnaie de Paris et plonge les internautes au cœur de l’exposition « D’or, d’argent, de bronze. Une histoire de la médaille olympique ».

Une exposition exceptionnelle célébrant l’héritage olympique

La Monnaie de Paris, qui forge les médailles olympiques depuis 1896, a été un acteur clé des 33e Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Face au succès de son exposition « D’or, d’argent, de bronze. Une histoire de la médaille olympique », la Monnaie de Paris a d’abord prolongé l’événement jusqu’au 3 novembre 2024. Fidèle à sa volonté d’allier tradition et modernité, elle a choisi de rendre cette rétrospective accessible au-delà des murs du musée et propose désormais une visite virtuelle disponible sur son site Internet officiel. Cette initiative permet non seulement de partager l’esprit des JO avec le monde entier, mais aussi de préserver le souvenir intact de cette exposition temporaire d’envergure.

Un voyage immersif dans l’histoire des médailles

Cette visite virtuelle unique offre au public la possibilité de découvrir, où qu’il soit, l’histoire fascinante des médailles olympiques. Des premières médailles d’Athènes en 1896 aux créations les plus modernes, chaque pièce raconte l’évolution de cet objet emblématique, témoin des prouesses sportives et des transformations artistiques.

L’exposition présente des pièces rares issues des collections de la Monnaie de Paris et de prestigieux prêts du Musée Olympique (Lausanne, Suisse) et du Musée National du Sport (Nice). Elle dévoile les secrets de fabrication ainsi que la symbolique de chaque détail présent sur ces précieuses récompenses.

Les internautes seront sans nul doute émerveillés par les créations audacieuses d’artistes de renom et les anecdotes fascinantes qui relient sport et art à travers le temps : les matrices de la première médaille olympique gravée par Chaplain, les cinq médailles d’or du quintuple champion de 1924, Paavo Nurmi, les dessins originaux d’Excoffon pour les Jeux de 1968 ou encore les médailles de cristal de Lalique…

L’expertise de VR Interactive au service d’une expérience utilisateur augmentée

VR Interactive, spécialiste de la création d’expériences immersives, a été choisie par la Monnaie de Paris pour signer cette visite virtuelle d’exception en 360°. Une belle reconnaissance pour cette entreprise à taille humaine du Bassin d’Arcachon qui ne manque pas d’ambition !

Grâce à un véritable savoir-faire et une technologie en très haute définition parfaitement maîtrisée, c’est une expérience à la hauteur de l’événement qui est proposée aux internautes. Ces derniers pourront découvrir aux pièces maîtresses de l’exposition, naviguer entre les différentes salles de l’exposition, contempler les médailles sous tous leurs angles, zoomer sur les œuvres et explorer des contenus interactifs exclusifs tels que des vidéos explicatives et des animations 3D… Cette approche révolutionne l’accès au patrimoine culturel, offrant une expérience enrichissante qui transcende les frontières et le temps.

Une démarche écoresponsable exemplaire

La Monnaie de Paris et VR Interactive partagent un engagement fort envers des projets à impact, responsables, inclusifs et durables.

En intégrant l’écoresponsabilité au cœur de ses créations, VR Interactive montre comment une entreprise peut allier innovation et respect de l’environnement. Cette démarche, récompensée par le label « Numérique Responsable », répond à la demande croissante de solutions numériques durables tout en permettant au patrimoine culturel de rayonner à l’échelle mondiale.

Le choix de la Monnaie de Paris s’est ainsi porté sur un partenaire capable de conjuguer technologie et respect des valeurs patrimoniales qui lui sont chères pour offrir une expérience unique et écoresponsable à tous les passionnés d’histoire, de sport et d’art !