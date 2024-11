Temps de lecture estimé : 2 minutes

Envie de créer ou de développer son entreprise en Bretagne ? Entreprendre dans l’Ouest revient, et EcoRéseau Business est partenaire.



Pour sa 26e édition, le Salon Entreprendre dans l’Ouest revient à Rennes les 18 et 19 novembre 2024 : cet événement de référence est dédié aux dirigeants et futurs dirigeants d’entreprise en Bretagne. Rendez-vous pour 2 jours de rencontres inspirantes, 120 exposants, 150 experts métiers, 80 animations et rencontres, 500 créneaux de rendez-vous individualisés, 1 soirée Rés’Olympique avec le champion de natation Alain Bernard, 6 000 visiteurs… Un espace où les idées s’échangent et où les opportunités se créent.

Le rendez-vous facilitateur de tous les projets



Dirigeants, repreneurs, créateurs, indépendants, artisans, jeunes entrepreneurs, commerçants, start-up… Entreprendre dans l’Ouest est le salon incontournable pour créer, reprendre une entreprise ou booster son business. Cet événement « boite à outils » permet d’accompagner concrètement et efficacement tous les entrepreneurs du territoire et la diversité des projets, à l’image du parcours visiteurs structuré en espaces qui reflètent les différentes phases de structuration et de validation d’un projet entrepreneurial : Je m’informe, Je me lance, J’entreprends en franchise, Je m’entoure, Je développe, Je réseaute.

Une gamme complète d’expertises en accompagnement, des conseils et des ressources à chaque étape du projet entrepreneurial !

Animations, rencontres, ateliers… un programme pensé pour les entrepreneurs



Durant ces deux jours, le programme permet aux visiteurs de se former et de s’informer pour faire de chacun de leur projet un succès. Parmi les incontournables du programme :

Le business plan, un outil opérationnel pour formaliser votre projet ;

Connaître les secteurs et marchés porteurs pour entreprendre ;

Quels sont les financements pour mon projet ? ;

Comment exploiter le digital pour conquérir de nouveaux clients ? ;

La franchise, une autre manière d’entreprendre.

Programme complet > www.entreprendre-ouest.fr/programme

Une édition axée sur les échanges et le réseautage



Avec plus de 500 créneaux de rendez-vous individualisés pour rencontrer tous les experts, l’ambition est de créer un écosystème dynamique où les idées circulent librement, où les collaborations émergent, et où chaque participant, quel que soit son expérience ou son projet, peut trouver inspiration, conseils et soutien.

