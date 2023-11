Temps de lecture estimé : 1 minute

La lâcheté a pas mal de succès chez nos chers « people »

C’est vendredi. Et je me questionne sur cette facette remarquable de l’esprit humain qu’on nomme la lâcheté.

Or les événements actuels en Israël et à Gaza sont une occasion de réfléchir à ce qui structure un engagement, une décision de montrer publiquement sa solidarité. Plus j’étudie nos « people » si friands de visibilité et de démonstration de leurs opinions plus j’ai le sentiment que trois groupes ressortent :

Comme toujours il y a la petite minorité immédiatement engagée et qui exprime un engagement clair pour des raisons personnelles, familiales, historiques. Le nombre est très faible mais on ne peut que respecter leur honnêteté et leur cohérence. Comme toujours il y a une majorité qui depuis toujours sépare leurs activités, qu’elles soient artistiques, sportives … en maintenant un véritable mur entre leur présence publique et leurs convictions personnelles. Ce qui ne signifie pas qu’ils ne s’engagent pas mais le font dans la discrétion, loin des caméras. C’est un choix parfaitement compréhensible. L’absence dans le conflit actuel de celles et ceux qui s’expriment toujours, partout, sur tout et même parfois n’importe quoi. On les retrouve dans les Restos du Cœur, les grandes causes humanitaires. Quasiment absents, ils se disent aujourd’hui qu’il y a plus de coups à prendre que de gains. Présents pour des causes faciles ou neutres, quand les risques sont minimes mais les gains pour leur image élevés, ils disparaissent des écrans pour protéger leurs intérêts quand les drames sont compliqués. Soutenir simplement Israël après l’agression terroriste immonde du HamaSS n’apporte pour eux que des ennuis, divisant leurs audiences. On soutient le facile et on oublie le difficile. On s’engage fiers d’agir pour des causes unanimes.

Oui, j’ai chaque jour tendance à croire que cette forme conditionnelle de cette troisième population nous ramène à ces caractéristiques de l’être humain qu’on nomme lâcheté, opportunisme, immoralité. En tout cas elle a pas mal de succès chez nos chers « people ».