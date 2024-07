Temps de lecture estimé : 7 minutes

Vous connaissez forcément un proche qui, par conscience écolo : trie ses déchets, se déplace à vélo, consomme moins de viande, ne jure que par le circuit-court, privilégie le tourisme de proximité. Tant d’actions évidemment bénéfiques pour conserver une planète un peu plus durable, et donc vivable demain. Malgré tous ces efforts, la jeune Maud Caillaux pointe une fausse note qui vient tout balayer, déposer son argent sur un compte bancaire traditionnel – comprenez au sein de l’une des quatre plus grandes banques françaises. Puisque dans nombre de cas, votre épargne ira financer des projets fossiles et forcément destructeurs pour notre avenir et celui des générations futures. D’où la naissance de Green-Got en 2020, qu’elle cofonde aux côtés d’Andréa Ganovelli et Fabien Huet. Le credo ? Assez simple, « changer de banque pour changer le monde ». En outre Green-Got finance, elle, uniquement des projets à impact positif. Oui les jeunes ont de l’ambition – du culot ? – et une volonté de ne plus essorer la planète. Et Maud Caillaux, diplômée d’une école de commerce, a décidé de le faire en s’attaquant directement à la source de toutes les externalités qui peuvent exister : l’argent ! Consciente que nous n’avons plus le temps « d’abattre le système avant que les conséquences du dérèglement climatique soient irréversibles », quelques années selon le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), l’entrepreneure défend une écologie pragmatique où « les armes du système » seront son plus fidèle allié. Votre épargne donc. Un pari fou qui peu à peu se concrétise : 600 millions d’euros de transactions, 60 millions d’euros sous gestion, plus de 30 000 clients… peut-être pas grand-chose à voir avec les grandes banques françaises, mais Green-Got a réussi cet exploit de devenir un acteur qui ne peut plus être ignoré. Si David parvient à influencer Goliath, ce sera déjà une belle victoire. Pour cette franco-iranienne, hors de question que sa région natale, la Bourgogne, n’offre plus ce qu’elle a de plus beau, nature et biodiversité. Entretien.

Comment a été déclenché chez vous ce déclic environnemental ?

Je suis franco-iranienne. Ma mère, lorsqu’elle est arrivée en France, s’est installée auprès de mon père en Bourgogne, du côté de Dijon. Elle avait cette image de la France : des collines vertes et des nuages blancs, ce qu’elle a évidemment trouvé dans le paysage bourguignon. Elle m’a également transmis un stress hydrique, puisque l’eau est un vrai problème en Iran, tout est construit pour l’économiser. Mon enfance, je l’ai passée dans la nature et je remarquais qu’il y avait de moins en moins d’hirondelles, de sauterelles. Mais au départ il est vrai que je ne faisais pas forcément le rapprochement entre mon quotidien changeant et l’action du réchauffement climatique à l’échelle globale.

UNE DÉMARCHE

RECONNUE

L’entreprise Green-Got

a récemment obtenu la

certification « B Corp »,

destinée aux entreprises

qui agissent dans l’intérêt

général. Certes une

entreprise doit générer

des profits, mais elle doit

tout autant produire des

bienfaits pour la société

et l’environnement. Une

étape de plus pour la

néo-banque verte. POURQUOI

« GREEN-GOT » ?

« Lingot » en anglais

se dit « ingot » et en

association avec l’aspect

vert de la banque, le

nom se transforme

alors en « lingot vert ».

Sur certaines actions écologiques, comme devenir vegan, vous étiez d’ailleurs très sceptique au départ ?

Clairement, je me moquais de mes amies vegan. En 2018, je me souviens participer à un événement professionnel à New York, lors d’un stage que j’effectue au CIC. Je suis sur un rooftop avec mes collègues, Andréa (Ganovelli, ndlr) est là et c’est le seul à ne pas vouloir manger de viande. Je lui dis « arrête de toujours vouloir te montrer, te distinguer, ne pas faire comme les autres ». Il insiste et me dit que ce sont ses valeurs. J’ai compris à ce moment-là. Et une chose a vraiment fait basculer ma façon d’appréhender l’avenir, la lecture d’un des rapports du Giec. Je tombe des nues. Ce n’est pas possible, ils nous mentent, et ce sont des scientifiques pourtant. Ce n’est pas possible de foncer tout droit et aussi vite dans le mur, d’avoir des gens aussi brillants à la tête de nos gouvernements, et tout de même continuer à ne rien faire. Hélas, si, c’est possible…

La carte bancaire

Green-Got est devenue un véritable objet social positionnel

La banque, c’est votre manière à vous de lutter contre ce grand réchauffement ?

J’ai eu envie de faire quelque chose. Pas pour me donner bonne conscience et me dire que je n’aurais rien à ne me reprocher si l’issue n’est pas celle que l’on souhaite. Mais pour vraiment avoir un réel impact et inverser la tendance. Quand vous regardez ce qui unit la fast-fashion, les transports polluants, l’alimentaire… eh bien c’est l’argent qui en est toujours la source. C’est aussi ce que j’ai retenu de mon expérience en banque à New York, il n’existait aucune grille de lecture en termes d’impact social et d’effets sur le climat et la biodiversité. Avec votre épargne, que vous laissez sur un compte bancaire classique, les banques financent nombre de projets fossiles qui contribuent à la hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES, ndlr). Bref, l’argent est le nerf de la guerre. Avec Andréa et Fabien on donne naissance à Green-Got en 2020 pour convaincre les gens de changer de banque pour que leur épargne serve à financer des projets à impact positif.

À quoi sert à financer l’épargne des clients Green-Got ?

Les projets choisis sont évalués scrupuleusement par nos équipes. Pour vous donner une idée, pour l’heure seulement 0,4 % des entreprises et fonds étudiés ont finalement été

sélectionnés. Les entreprises qui bénéficient de notre financement aujourd’hui font partie, entre autres, des secteurs du transport bas carbone, des énergies renouvelables, de la rénovation thermique, de l’économie circulaire. En parallèle, grâce aux frais d’interchange récoltés auprès des commerçants dès lors qu’un client effectue un achat avec sa carte bancaire Green-Got (les autres banques ont plutôt tendance à en faire une source de revenus, ndlr), les gains servent à réaliser des dons pour des projets utiles et responsables. Ces dons servent notamment à contribuer à la dépollution des rivières en France et dans le monde, ou encore à la reforestation, en Amazonie par exemple.

À quoi ressemble votre clientèle ?

Si l’on raisonne en termes d’âge, la médiane se situe à 31 ans. Pas moins de 40 % de nos clients ont mis tout leur argent chez nous, ce qui signifie que beaucoup délaissent complètement leur banque traditionnelle pour donner un sens à leur épargne. Pour l’heure, déjà 30 000 clients nous font confiance après seulement 3 ans d’existence donc. À long terme, notre objectif est de convaincre… 66 millions de Français !

LA FORCE DES

FEMMES EN

HÉRITAGE

« Les femmes sont très importantes dans la famille,

notamment par ce qu’elles

ont pu nous transmettre. Le

courage par exemple. Ma

grand-mère a osé divorcer

en Iran… pour rejoindre

les États-Unis et y exercer

moult activités : surveillance

dans un lycée, coiffure,

immobilier, et le tout en

parlant très très mal anglais.

Ma maman également a

quitté l’Iran pour la France.

Fille de parents bergers,

elle a su s’élever. Après des

études en médecine en

France, elle est aujourd’hui

médecin généraliste et

psychothérapeute. Pour les

femmes dans ma famille,

quand la porte est fermée…

il reste toujours la fenêtre ! »

Comment percevez-vous la présence de concurrents sur votre marché, comme helios ? C’est une bonne nouvelle pour l’environnement, mais pour vous ?

C’est une très bonne nouvelle, sincèrement. Au-delà d’helios, j’espère vraiment que d’ici à dix ans toutes les banques seront vertes. Sinon l’on finira probablement toutes et tous les pieds dans l’eau. Le marché est gigantesque, donc à se partager. Regardez actuellement, avez-vous le sentiment que BNP Paribas, Crédit Agricole et la Société Générale se marchent sur les pieds ? Absolument pas.

Sur les réseaux sociaux, vos nouveaux clients communiquent sur Green-Got et mettent souvent leur nouvelle carte bancaire en avant. Plus que des clients, vous souhaitez créer une vraie communauté ?

La carte bancaire Green-Got, faite en bois de cerisier ou en plastique recyclé, est devenue un véritable objet social positionnel. Pourquoi l’on achète un sac Louis-Vuitton ? Pour la marque et ce que cela dit aux autres. En l’occurrence que tu es riche et que tu as réussi ta vie. Quand vous posez votre carte Green-Got sur la table, c’est une manière détournée de montrer aux autres que l’on est une bonne personne, engagée et qui se soucie de l’avenir des générations futures. Nos clients sont fiers de montrer leur carte bancaire sur les réseaux sociaux, puisque c’est une façon de prouver leur action, plutôt que de rester passif face au dérèglement climatique.



Green-Got finance des projets à impact positif

Qu’espérez-vous à moyen terme pour votre entreprise ?

Les chiffres parlent pour nous. Green-Got aujourd’hui, c’est 600 millions d’euros de transactions et 60 millions d’euros sous gestion. Après la France, on pense évidemment à l’Europe. Au-delà en revanche, n’allons pas trop vite : aux États-Unis par exemple le rapport à l’argent et à l’écologie est différent. Le but n’étant pas de vouloir être partout pour à l’arrivée se brûler les ailes. Nous allons atteindre les 20 millions d’euros investis grâce à la partie assurance-vie, que nous avons lancée il y a deux mois. Enfin, nous allons obtenir l’agrément bancaire d’ici à la fin de l’année. D’autres produits d’épargne sont aussi en cours de développement.

Une jeune

entrepreneure

distinguée

→ Nommée parmi les « 30

Under 30 » du magazine

Forbes en 2021

→ Nommée pour la

finale des Trophées

Optimistes 2022/23 du

magazine ÉcoRéseau

Business, catégorie

« Initiative positive »

→ Deuxième au classement

Favikon 2022 des

entrepreneurs français

les plus influents sur

LinkedIn catégorie

« entrepreneuriat »

→ Entre autres…

Vous semblez défendre une écologie par l’action, plus que punitive ou restrictive ?

L’écologie ne doit pas vouloir dire uniquement souffrir. Au contraire je suis convaincue qu’elle peut être source d’épanouissement, d’un meilleur confort, et d’une éventuelle performance financière accrue si l’on raisonne en termes d’investissements. Les industries du passé, comme le charbon, ont toutes les ONG (organisations non gouvernementales, ndlr) sur le dos pendant que d’autres pans de l’économie, comme les énergies renouvelables, bénéficient de subventions publiques. Investir dans le « green » devient tout simplement plus pragmatique… Alors pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups ? Notre approche n’a rien de dogmatique. Si un jour TotalEnergies amorce enfin, et réellement, sa transition verte, alors Green-Got ne sera pas contre les financer.

Seriez-vous capable de changer de casquette, et vous impliquer en politique, pour maximiser votre impact ?

L’entrepreneuriat va plus vite pour changer les choses. Les politiques s’intéressent à nous et notre action. Nous avons par exemple été reçus à Matignon pour discuter de la stratégie de financement de la protection de la biodiversité en France. Autour de la table il y avait par exemple BNP Paribas, Axa, Société Générale… et Green-Got, notre voix comptait tout autant ! La politique, pour l’instant, je n’y pense pas. D’autant plus que je suis plutôt de nature introvertie. Mais je n’exclus rien, si je dois y aller parce que c’est nécessaire, j’irais.

Les banques plus traditionnelles vous prennent-elles au sérieux ?

Disons qu’elles veillent à ce que l’on appelle un risque de réputation car elles savent que Green-Got a acquis une importante notoriété sur les réseaux sociaux. Alors oui les banques classiques sont un peu plus vertes qu’il y a quelques années. Le climat ne répondra qu’à une seule variable : non pas qu’on plante plus d’éoliennes ou de panneaux solaires, mais qu’on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, et donc nos financements aux énergies fossiles. Les éoliennes et le solaire, c’est pour que l’on puisse encore se déplacer, se chauffer, se soigner après. C’est la seule manière de lutter contre la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’espoir ne vient-il pas des jeunes générations ?

Je le crois. Les choses changeraient bien plus vite si les dirigeants de nos plus grandes entreprises faisaient déjà partie des jeunes générations. Hélas ce n’est pas encore le cas et nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre patiemment le renouvellement des structures dirigeantes. Dès maintenant les jeunes doivent agir comme ils le peuvent. Moi j’ai choisi l’entreprise et de m’attaquer à l’argent.

Sans transition. Comment occupez-vous votre temps libre ?

Le peu de temps qu’il me reste vous voulez dire ! Je ne regrette pas d’avoir entrepris, mais peut-être aurais-je dû le faire un peu plus tard ? À 30 ans peut-être… Ce n’est pas l’argent qui nous motive à devenir entrepreneure, c’est autre chose. C’est ce qui vous empêche de dormir la nuit et ce pourquoi vous vous battez chaque jour : s’engager dans ce qui à vos yeux a le plus de sens, la préservation de notre planète. Alors oui, lorsque j’ai un peu de temps libre, je retourne là où j’ai grandi, en Bourgogne. Parce qu’il m’arrive évidemment d’avoir ce besoin de respirer, de souffler. La campagne me reconnecte avec le silence et cela fait tellement de bien.

PROPOS RECUEILLIS PAR GEOFFREY WETZEL ET JEAN-BAPTISTE LEPRINCE