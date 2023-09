Temps de lecture estimé : 1 minute

Plus le temps passe, plus nous sommes éco-anxieux. En 2022 on nous a parlé de coupures d’électricité, de restrictions, de pénuries et les nouvelles générations nous répètent nous sommes l’avenir mais nous n’en avons pas.

Ils comprennent qu’à cause des nitrates et nitrites du glyphosate, des feux hors-norme et du déficit hydrique en France, la sobriété énergétique s’impose.

Les terres sont polluées, il faut savoir que pour refaire un centimètre de sol, cela prend 100 ans. Les écolos-radicaux ont beau crier et Greta également, nos vêtements polluent l’Afrique, la chasse aux solvants nocifs ne calme pas les lobbys. Les jeunes, excédés, envahissent les musées pour maculer les toiles des plus grands peintres.

Ce sont leurs éco-actions pour manifester leur colère. Ajoutez à cela le bruit qu’a fait Sainte-Soline et les écocides constants, les éoliennes installées au large de la baie de La Baule discutées ; on a l’impression que la mort écolo s’installe et la planification écologique brandie par Madame Borne ne convainc guère !

Certes on nous parle de coopérative d’habitants, de coudre, de tricoter, de réparer, on nous chante les hébergeurs solidaires, la végétalisation des villes, les rillettes véganes… Mais de nombreux jeunes ont plutôt l’impression que désormais, à cause de la crise de l’énergie, même si le nucléaire connait un retour en grâce, ils passeront leurs hivers en col roulé. Les batteries vertes, les voitures solaires, les éco-stations bus, les garages associatifs… qui y croit ?

Enfin, ce qui semble désormais inquiéter le plus, c’est le prix de l’eau, Vittel à court d’eau. Les vagues ne sont pas celles de l’océan, mais hélas les vagues de chaleur !

Quelle ambiance ! D’ailleurs on le voit bien, dans ce tableau, le mot qui règne au centre est le mot : détritus.