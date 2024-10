Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? TenderNow

Quoi ? Une solution idéale pour les entreprises désireuses de se lancer dans les marchés publics.



Les entreprises sont souvent frileuses vis-à-vis de la commande publique. Partir à l’abordage de ce secteur réclame effectivement des prérequis bien spécifiques. Pourtant, la commande publique représente 10 % du PIB. Il y a donc de vraies opportunités à aller chercher. Surtout si l’on se facilite la tâche à l’aide d’un conseiller de premier choix, comme l’offre TenderNow, développée par la société Caneva.

TenderNow se définit comme un « logiciel de réponse aux appels d’offres le plus puissant et le plus flexible du marché conçu par le leader national du conseil sur les marchés publics. » Aurélien Tourret, président de Caneva, nous en dit plus : « Notre logiciel, TenderNow, offre un kit de réponse qui va implémenter une série d’éléments via un questionnaire intelligent (QI) pour appuyer les chances de gagner l’appel d’offre. Le tout est fourni au client sous la forme d’un document format Word, clair et précis. »

La fin du marché public à la papa



Avoir recours à un logiciel est un vrai plus qui peut permettre de réduire les coûts de gestion des données jusqu’à 20 %, selon une étude de PwC citée par TenderNow.

Il faut ajouter que TenderNow ne repose pas sur l’IA : « Nous ne voulons pas en faire un élément marketing. Notre triptyque est clair : compétence, connaissance, méthodologie. Avec nos vingt salariés répartis à Paris, Lyon et Bordeaux, sans oublier notre logiciel performant, véritable levier d’action, nous avons tout ce qu’il nous faut pour aider nos clients à réussir leur arrivée et leur maintien dans ce secteur de plus en plus compétitif. »

Aurélien Tourret veut inciter les entreprises à se lancer à l’assaut de la commande publique : « L’environnement a beaucoup changé : il s’est débureaucratisé et dématérialisé. Même s’il reste de grandes barrières à l’entrée, le secteur public est un vrai vivier d’opportunités. » L’époque des dossiers lourds comme des briques à entreposer dans les placards est donc révolue !

L’étape clef du mémoire technique

Le dirigeant de Caneva tient à expliciter la principale difficulté des entrepreneurs vis-à-vis des marchés publics : « Le plus complexe est sans doute de réussir le mémoire technique, ce document qui permet à l’acheteur de juger des capacités de l’entreprise à réaliser la prestation attendue. Il compte pour une grande partie de la notation globale de l’offre (généralement entre 40 et 60 %). Complexe et souvent chronophage, il dissuade beaucoup d’entreprises. Voilà pourquoi faire appel à nous est utile car nous sommes le bon partenaire pour passer cette étape plus rapidement et avec succès. »

De quoi s’offrir une longueur d’avance vis-à-vis de la concurrence… « Nos experts peuvent aider les entreprises à préparer en amont une trame de mémoire technique. Celle-ci pourra être facilement réutilisée, personnalisée et intégrée au logiciel pour d’autres appels d’offres », explique Aurélien Tourret.

De la start-up au grand groupe : un accompagnement à 360 degrés

Les utilisateurs de TenderNow sont nombreux à être conquis : la banque Natixis, les papeteries Pichon, le groupe VYV. Entre autres. « Nous pouvons aider tout type d’entreprise, de la start-up au grand groupe en passant par la PME ou l’ETI. Si l’essentiel de nos clients sont de nouveaux acteurs de la commande publique, certaines entreprises habituées font appel à nous pour se mettre à niveau, se challenger. En effet, la concurrence est de plus en plus rude dans ce secteur. »

Caneva (et donc TenderNow) est à dimension internationale, capable d’aider des entreprises européennes ou étrangères désireuses d’investir sur le marché public français, ou au contraire, des entreprises tricolores volontaires pour aller à l’export. Une vraie solution facilitatrice dont l’offre de service commence à 129 euros par mois.